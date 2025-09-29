Kê biên 20 bất động sản, thu 50 tỷ đồng tại vụ án sản xuất sữa HIUP 27 giả

Cơ quan điều tra đã kê biên 20 bất động sản, tạm dừng giao dịch 8 bất động sản khác, tạm giữ 5 ôtô và thu hơn 50 tỷ đồng trong vụ án sản xuất sữa HIUP 27 giả.

Chiều 29/9, thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, người phát ngôn Bộ Công an, cho biết cùng với các động thái trên, đến nay Cơ quan Cảnh sát điều tra (C01) đã ra lệnh phong tỏa 17 tài khoản ngân hàng và 12 tài khoản chứng khoán của các bị can.

Trong vụ án này, 10 người đã bị khởi tố về tội Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm và Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Ngoài tiếp tục làm rõ sai phạm của các bị can, cơ quan điều tra đồng thời chú trọng xử lý, khắc phục hậu quả, theo ông Toản.

Sản phẩm dinh dưỡng HIUP 27 bị xác định làm giả. Ảnh: Công an cung cấp

Ngày 19/6, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Z Holding Hoàng Quang Thịnh; La Khắc Minh, Nguyễn Văn Minh, cùng là Phó tổng giám đốc Z Holding, bị khởi tố về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm.

Cùng vụ án, C01 khởi tố Trần Hải Bình, Phó tổng Giám đốc tài chính Z Holding; Hoàng Thị Hiền, Trưởng ban kế toán Z Holding và Nguyễn Quốc Vương, trưởng ban tài chính Z Holding, về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Lê Văn Duyên, kinh doanh tự do; Nguyễn Thị Thu Hiền, Giám đốc Công ty Cổ phần thương mại và sản xuất Nature Made và Phạm Duy Tân, nguyên Giám đốc Công ty Nature Made, bị khởi tố với cáo buộc Sản xuất hàng giả là thực phẩm.

Bị can Trần Xuân Chiến, Giám đốc Công ty TNHH Kinh doanh và Công nghệ Alama, bị khởi tố tội Buôn bán hàng giả là thực phẩm.

"Sản phẩm dinh dưỡng HIUP 27" được đóng thành hộp, lon sữa bột gồm ba loại là 420, 650 và 800 gram. Ngoài ra sản phẩm còn có một số loại dạng chất lỏng khác được sản xuất tại nhà máy Công ty Cổ phần Thương mại và sản xuất Nature Made từ ngày 8/8/2024 đến 5/3/2025.

C01 cho rằng các sản phẩm đều không đảm bảo thành phần và hàm lượng chất dinh dưỡng như bản đăng ký công bố sản phẩm. Như vậy, theo quy định hiện hành, các sản phẩm trên là hàng giả.

Vũ Tuân