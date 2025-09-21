Lộ thân phận trốn truy nã 16 năm vì thành 'ngôi sao mạng'

BrazilNghi phạm giết người Reinaldo da Silva Melo bị bắt sau khi trở thành người có sức ảnh hưởng với hàng trăm nghìn fan trên mạng xã hội.

Ngày 17/9, Reinaldo da Silva Melo bị bắt tại một khu vực rừng rậm ở Brazil sau 16 năm bị truy nã vì giết Fábio Gomes da Silva vào ngày 12/12/2009.

Theo cảnh sát, vụ giết người được cho là có động cơ trả thù vì Reinaldo tin rằng Fábio có liên quan đến vụ giết bố mình vào năm 2004.

Án mạng xảy ra tại Paulo Ramos, phía bắc thủ đô Brasilia, sau đó Reinaldo trốn vào rừng rậm và tiếp tục lẩn trốn trong hơn một thập kỷ rưỡi.

Trong thời gian trốn chạy, Reinaldo đã kết hôn và có ba con, đồng thời trở thành người có sức ảnh hưởng với biệt danh "Vua Juquira". Juquira là một loại cây trồng ở vùng Amazon, Reinaldo được ca ngợi vì khả năng hái và làm sạch quả cây này. Trong các video đăng lên mạng, Reinaldo cũng chia sẻ những cảnh quay hậu trường hài hước về công việc và cuộc sống nông trại.

Reinaldo thu hút hơn 317.000 người theo dõi trên Instagram và 283.000 fan trên TikTok, dù vẫn luôn lẩn tránh sự truy đuổi của cơ quan thực thi pháp luật.

Reinaldo da Silva Melo nổi tiếng nhờ các video hái quả Juquira và làm nông. Ảnh: Jam press

Cảnh sát lần ra dấu vết của Reinaldo ở vùng nông thôn Olho d'Água das Cunhãs, bang Maranhão.

Reinaldo hiện vẫn bị giam giữ. Tài khoản mạng xã hội của anh ta thông báo rằng luật sư bào chữa đang thực hiện các biện pháp pháp lý phù hợp với mục đích "làm sáng tỏ mọi chuyện".

Cảnh sát Maranhão chưa tiết lộ thêm chi tiết về vụ việc, chỉ tuyên bố: "Sau các thủ tục pháp lý tại đồn cảnh sát, nghi phạm đã được đưa đến một nhà tù trong khu vực".

Tuệ Anh (theo US Sun)