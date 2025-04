Kẻ bắn thiếu tá công an khai 'rất hoang mang khi bỏ trốn'

Quảng NinhBùi Đình Khánh khai sau khi nổ súng khiến một thiếu tá công an hy sinh đã trốn qua nhiều tỉnh thành trong tâm trạng "rất hoang mang với án tử treo trên đầu".

Rạng sáng 19/4, Bùi Đình Khánh, nghi can nổ súng khiến thiếu tá công an Nguyễn Đăng Khải hy sinh, đã bị Công an tỉnh Thanh Hóa bàn giao Công an tỉnh Quảng Ninh điều tra trong vụ mua bán ma túy đặc biệt nghiêm trọng.

Tại công an, Khánh khai, tối 17/4 lái xe bán tải mang 16 bánh heroin đến dốc Cái Lân, TP Hạ Long, giao cho Nguyễn Hữu Đằng. Xong việc, Khánh chở Hà Thanh Hải về cổng Khu công nghiệp Cái Lân, rồi quay lại.

Đến gần trạm thu phí Đại Yên, Hạ Long, Khánh thấy một số người mặc áo đen (lực lượng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Ninh) đứng chặn nên xuống xe cầm súng AK bắn hai phát.

Khi bị truy đuổi, Khánh tiếp tục bắn rồi lái xe về Bệnh viện Sản nhi Quảng Ninh. Khẩu súng sau đó bị kẹt đạn.

Dọc đường tháo chạy, xe bị hỏng nên Khánh bỏ lại bên đường; vừa gọi người quen đến đón vừa vào quán bi-a nhờ gọi taxi. Nghi phạm buôn ma tuý này đi taxi đến cây xăng gần ga Phú Thái, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương thì đi nhờ một xe container lên cầu Thanh Trì, Hà Nội rồi lại bắt taxi đi Phú Thọ.

Tại đây, Khánh vào cửa hàng mua quần áo thay để tránh bị công an phát hiện, rồi quay lại Hà Nội, ra bến xe Nước ngầm lên xe khách đi Thanh Hóa. Đến 22h, khi Khánh đang lang thang tại khu vực đường tránh ở địa phận phường Đông Hải, TP Thanh Hóa thì bị bắt.

Khánh khai sau khi gây án đã nghĩ đến "án tử treo trên đầu".

Trong tối 17/4, công an đã bắt hai đồng phạm của Khánh là Nguyễn Hữu Đằng tại thành phố Hạ Long. Hai người đi cùng xe với Khánh là Hà Quang Sơn và Hoàng Văn Đông bỏ chạy cùng đến Bệnh viện Sản nhi Quảng Ninh rồi bắt xe máy di chuyển đến tỉnh Bắc Ninh. Nhóm này bị công an địa phương bắt lúc 4h30 ngày 18/4.

Hiện, Ban chuyên án đã bắt 5 người, thu 25 bánh heroin, 2 khẩu súng quân dụng và một quả lựu đạn.

Quá trình vây bắt Khánh và đồng phạm, thượng uý Nguyễn Đăng Khải (29 tuổi, cán bộ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm ma túy Công an tỉnh Quảng Ninh) đã hy sinh do trúng đạn, 2 chiến sĩ bị thương.

Ngày 18/4, anh Khải đã được Bộ trưởng Công an Lương Tam Quang ký quyết định truy thăng cấp bậc hàm lên thiếu tá.

Do lập chiến công đặc biệt xuất sắc trong chiến đấu và phục vụ chiến đấu, liệt sĩ Khải được truy tặng Huân chương chiến công hạng Nhất; được cấp bằng Tổ quốc ghi công; truy tặng Huy hiệu "Tuổi trẻ dũng cảm".

