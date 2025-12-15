Kẻ ấu dâm bị bắn chết khi vừa rời nhà tù

Vài giờ sau khi được thả khỏi nhà tù, gã tội phạm sát hại bé trai 9 tuổi bất ngờ bị hai kẻ bịt mặt phục kích, bắn chết trên phố.

Joao Ferreira da Silva, 46 tuổi, bị hai tay súng đội mũ và đeo khẩu trang đe dọa, khống chế khi rời một khách sạn ở thành phố Sinop, miền trung Brazil, vào ngày 10/12.

Theo dữ liệu video từ camera giám sát, Joao bị ép đặt tay ra sau đầu và bị một kẻ dẫn ra khỏi lối vào trong khi kẻ khác chặn cửa khách sạn. Vài phút sau, Joao bị hai tay súng lần lượt bắn nhiều phát ở cự ly gần, gục xuống vỉa hè. Những kẻ tấn công nhanh chóng bỏ chạy. Cảnh sát đã tìm thấy ba vỏ đạn tại hiện trường.

Joao Ferreira da Silva bị kẻ bịt mặt dí súng trước cửa khách sạn. Ảnh: Newsflash

Án mạng xảy ra chỉ vài giờ sau khi Joao được thả khỏi nhà tù Osvaldo Florentino Leite nhờ lệnh phóng thích do Tòa án Sinop ban hành. Joao được thả theo chế độ "nhà tù mở", nghĩa là hắn được phép ra ngoài để làm việc và chỉ cần trở lại nhà tù vào buổi tối.

Joao đang thụ án 42 năm tù vì tội lạm dụng tình dục và sát hại bé trai 9 tuổi tên Bruno Aparecido dos Santos vào ngày 28/10/2005. Hắn đã dụ dỗ đứa trẻ đến một khu công nghiệp để xâm hại, sau đó giết và chôn xác nạn nhân. Joao bị bắt 10 ngày sau đó vì tấn công một đứa trẻ khác.

Trong quá trình thẩm vấn, Joao thú nhận tội ác, nhưng sau đó rút lại lời khai tại phiên tòa và khẳng định mình không liên quan.

Vụ án kinh hoàng này đã gây ra sự phẫn nộ lớn vào thời điểm đó. Khoảng 500 người đã cố gắng xông vào đồn cảnh sát để trừng trị Joao, buộc cảnh sát phải can thiệp bằng hơi cay và bắn chỉ thiên.

Bị kết án 42 năm tù nhưng sau chưa đầy 20 năm, Joao được chuyển đến cơ sở giam giữ có mức độ an ninh thấp, cho phép có nhiều tự do hơn với chế độ "nhà tù mở", nhưng không ngờ mất mạng khi vừa rời nhà tù.

Joao Ferreira da Silva bị kết án 42 năm tù vì lạm dụng tình dục, sát hại một cậu bé 9 tuổi. Ảnh: Newsflash

Trước cái chết của Joao, mẹ Bruno cho biết "mừng vì người đàn ông này sẽ không giết hại thêm ai nữa, sẽ không có đứa trẻ nào bị hắn hại".

Trong cuộc phỏng vấn với đài truyền hình địa phương, mẹ Bruno nói thêm: "Công lý đã được thực thi, nhưng đối với tôi thì phải mất quá lâu". Bà nói từng căm hận và muốn trả thù kẻ sát hại con trai khi đối mặt hắn trước tòa.

Lực lượng cảnh sát ở Sinop vẫn đang truy tìm những kẻ bắn chết Joao. Họ cho biết chưa bắt được ai và chưa xác định liệu vụ nổ súng có liên quan đến tội ác của Joao hay không.

Tuệ Anh (theo Metro, The Sun)