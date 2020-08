'Kẻ ẩn nấp': Nỗi đe dọa từ bóng ma

Diễn viên Thụy Điển Katia Winter trong vai người mẹ của phim "Kẻ ẩn nấp". Ở lĩnh vực điện ảnh, cô từng tham gia các phim như: "10 Things We Should Do Before We Break Up", "Knight of Cups", "Negative"... Ảnh: CGV.