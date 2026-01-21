Kẻ ám sát ông Abe bị kết án chung thân

Tetsuya Yamagami, kẻ nổ súng bắn chết cựu thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe hơn ba năm trước, bị tòa tuyên án tù chung thân.

Trong phiên xét xử diễn ra tại tòa án thành phố Nara hôm nay, thẩm phán Shinichi Tanaka cho biết Tetsuya Yamagami, 45 tuổi, đã "quyết tâm" bắn cựu thủ tướng Shinzo Abe, "nổ súng từ phía sau trong lúc ông Abe hoàn toàn không ngờ tới".

"Điều đó cho thấy tính chất hèn hạ và cực kỳ hiểm ác trong hành vi phạm tội của bị cáo", thẩm phán cho hay và tuyên Yamagami án tù chung thân.

Trong phiên tòa hồi tháng 10/2025, Yamagami đã nhận tội giết người, nhưng phủ nhận một số cáo buộc khác. Theo hệ thống pháp luật Nhật Bản, các phiên xét xử vẫn tiếp tục ngay cả khi bị cáo đã nhận tội.

Tetsuya Yamagami (áo đen) bị áp giải ra tòa án ở thành phố Nara, tỉnh Nara tháng 7/2022. Ảnh: AFP

Truyền thông địa phương đưa tin công tố viên đã đề nghị mức án tù chung thân cho Yamagami, mô tả vụ ám sát cựu thủ tướng Abe là "chưa từng có trong lịch sử thời hậu chiến" của Nhật Bản và gây ra "hậu quả cực kỳ nghiêm trọng" đối với xã hội.

Tháng 7/2022, Yamagami dùng súng tự chế để bắn ông Abe khi ông đang phát biểu trong chiến dịch vận động tranh cử cho đảng Dân chủ Tự do tại thành phố Nara. Ông Abe qua đời tại bệnh viện sau đó, còn Yamagami bị bắt tại hiện trường.

Từ sáng 21/1, nhiều người đã xếp hàng để được vào phòng xử án, cho thấy mức độ quan tâm lớn của công chúng đối với phiên tòa. Manabu Kawashima, 31 tuổi, cho biết anh muốn "biết sự thật về Yamagami".

Nhân chứng kể lại cảnh hỗn loạn tại hiện trường ông Abe bị bắn Khoảnh khắc Yamagami nổ súng nhằm vào ông Abe. Video: Twitter/Handy Joe.

"Những gì xảy ra với cựu thủ tướng Abe là sự kiện thế kỷ. Khi ông Abe còn sống, tôi rất quý mến ông ấy. Cái chết của ông thật sự gây chấn động. Tôi đến đây vì muốn tìm hiểu kẻ đã sát hại người tôi yêu mến", anh nói.

Một người đàn ông khác giơ cao biểu ngữ bên ngoài tòa án, kêu gọi thẩm phán "xem xét đầy đủ" hoàn cảnh khó khăn của Yamagami trước khi gây án.

Theo truyền thông Nhật Bản, Yamagami đổ lỗi cho ông Abe vì đã quảng bá cho Giáo hội Thống nhất, giáo phái mà ông ta căm hận. Mẹ của Yamagami được cho là đã quyên góp khoảng 100 triệu yen (660.000 USD) cho tổ chức này, khiến gia đình rơi vào cảnh khánh kiệt.

Giáo hội Thống nhất được thành lập năm 1954 ở Hàn Quốc, vươn ra toàn cầu và sở hữu đế chế kinh doanh lớn. Tổ chức từng đối mặt tranh cãi ở Mỹ, nơi người sáng lập Sun Myung Moon bị kết tội trốn thuế và lĩnh án tù. Tại Nhật Bản, Giáo hội Thống nhất đăng ký hoạt động với tư cách một tôn giáo từ năm 1964 và đối mặt với nhiều vụ kiện từ gia đình những tín đồ đã quyên góp khoản tiền lớn.

Yamagami cầm khẩu súng tự chế khi bị cận vệ của ông Abe (trái) lao tới khống chế. Ảnh: Kyodo.

Trong phiên tòa hồi tháng 10/2025, một công tố viên nói rằng Yamagami "nghĩ nếu giết một người có tầm ảnh hưởng như cựu thủ tướng Abe, ông ta có thể thu hút sự chú ý của công chúng và làm dấy lên làn sóng chỉ trích với giáo phái này".

Huyền Lê (Theo AFP)