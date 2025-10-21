Kẻ ám sát hụt Thủ tướng Slovakia bị kết án 21 năm tù

Tòa án Slovakia kết án 21 năm tù đối với Juraj Cintula, nghi phạm đã bắn 5 phát đạn và khiến Thủ tướng Fico bị thương nặng hồi năm ngoái.

Juraj Cintula, 72 tuổi, hôm nay bị Tòa Hình sự Đặc biệt tại thành phố Banska Bystrica của Slovakia kết luận đã "phạm tội khủng bố" trong vụ ám sát Thủ tướng Robert Fico hồi năm ngoái. Thẩm phán Igor Kralik khẳng định tội ác của Cintula là "đặc biệt nghiêm trọng" với mục tiêu cản trở hoạt động hợp pháp của chính phủ.

Công tố viên ban đầu cáo buộc nghi phạm tội cố ý mưu sát, nhưng sau đó chuyển sang tội danh khủng bố do nhận thấy Cintula "có động cơ chính trị rõ rệt".

Luật sư bào chữa Namir Alyasry cho biết thân chủ "nhiều khả năng sẽ kháng cáo". Nếu Cintula kháng cáo, Tòa án Tối cao Slovakia sẽ là cơ quan thụ lý vụ án.

Juraj Cintula tại tòa án thành phố Banska Bystrica ngày 21/10. Ảnh: AFP

Theo truyền thông địa phương, Cintula giữ thái độ bình thản khi nghe phán quyết. Trong lời nói sau cùng, bị cáo mô tả hành động của mình là "bản tuyên ngôn đại diện cho tất cả những ai muốn loại bỏ sự kiêu ngạo, suy thoái và dối trá của quyền lực khỏi đất nước mà con cháu chúng ta sẽ kế thừa".

Cintula nói mình từng ủng hộ ông Fico, nhưng quyết định ra tay vì cảm thấy lãnh đạo Slovakia "đưa ra những quyết định phi lý làm tổn hại đất nước".

Vụ nổ súng xảy ra ngày 15/5/2024 tại thị trấn Handlova, miền trung Slovakia, ngay sau khi ông Fico kết thúc sự kiện chính trị và bước ra đường chào người dân. Cintula nã 5 phát đạn từ khoảng cách hơn một mét, trong đó 4 viên trúng bụng, hông, tay và chân ông Fico. Thủ tướng Slovakia được đưa đi cấp cứu, trải qua hai cuộc đại phẫu rồi quay lại làm việc sau hai tháng.

Trong quá trình điều tra và xét xử, Cintula thừa nhận chủ đích nổ súng nhưng nói chỉ muốn "làm bị thương chứ không giết" Thủ tướng Fico.

Thủ tướng Fico, 61 tuổi, đang đảm nhiệm nhiệm kỳ thứ tư, đứng đầu liên minh cầm quyền gồm ba đảng. Ông từng bình luận Cintula "là sản phẩm của lòng hận thù, một sát thủ được tạo nên bởi truyền thông và phe đối lập".

