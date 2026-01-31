Kẻ 5 tiền án đột nhập, trói bà chủ nhà cướp tài sản

Bắc NinhSau khi đột nhập nhà người dân, Nguyễn Văn Hiệp cầm dao khống chế nữ gia chủ và dùng băng dính, dây điện trói lại để cướp 3 điện thoại di động.

Ngày 31/1, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết vừa tạm giữ hình sự Hiệp, 40 tuổi, trú xã Lục Sơn, để điều tra hành vi Cướp tài sản.

Nguyễn Văn Hiệp lúc bị bắt. Ảnh: Công an cung cấp

Theo điều tra, Hiệp có 5 tiền án, không nghề nghiệp và nơi cư trú ổn định, thường xuyên sống lang thang. Chiều 27/1, hắn đột nhập vào nhà của người phụ nữ 50 tuổi tại thôn Hợp Tiến, xã Ngọc Thiện, dùng dao uy hiếp, khống chế nạn nhân.

Khi người phụ nữ mất khả năng phản kháng, anh ta lấy băng dính, dây điện trói vào ghế ở phòng bếp, cướp đi 3 điện thoại di động trị giá khoảng 8 triệu đồng.

Sau khi làm việc với nạn nhân để xác minh đặc điểm và hung khí, công an xác định Hiệp là nghi phạm.

Phạm Dự