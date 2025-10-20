KDK ra mắt nhiều mẫu quạt ứng dụng động cơ DC một chiều

KDK giới thiệu các sản phẩm quạt sử dụng động cơ DC, tích hợp công nghệ 1/f Yuragi, hiệu năng cao và hệ thống bảo vệ ba lớp, nhằm nâng cao trải nghiệm người dùng.

Sự kiện "Re-Drive KDK: Journey Forward, Together We Rise - Tiếp bước hành trình, Ta cùng vươn cao" được đơn vị tổ chức ngày 16/10, tại khách sạn InterContinental Hanoi Westlake. Buổi lễ quy tụ đông đảo đối tác, đại lý và khách hàng thân thiết.

Đại diện của KDK và TCTM tại sự kiện. Ảnh: KDK

Đại diện KDK cho biết, sự kiện cũng là dịp để doanh nghiệp nhìn lại hành trình phát triển hơn một thế kỷ, đồng thời khẳng định cam kết đồng hành người tiêu dùng Việt Nam trong việc mang đến những sản phẩm chất lượng và cuộc sống tiện nghi hơn.

Các đối tác, đại lý và khách hàng thân thiết của doanh nghiệp tại sự kiện. Ảnh: KDK

Nhân dịp này công ty giới thiệu nhiều dòng quạt động cơ DC thế hệ mới với nhiều cải tiến nổi bật. Các sản phẩm sử dụng động cơ DC cao cấp, giúp vận hành êm ái và tiết kiệm điện năng tối đa. Điểm nổi bật của dòng sản phẩm này nằm ở khả năng vận hành êm ái, tiết kiệm điện và công nghệ gió tự nhiên 1/f Yuragi mô phỏng nhịp gió tự nhiên, giúp mang lại cảm giác dễ chịu và bảo vệ sức khỏe người dùng. Hệ thống bảo vệ ba lớp được trang bị nhằm đảm bảo độ an toàn và ổn định tối đa trong quá trình sử dụng.

Các dòng sản phẩm quạt động cơ DC thế hệ mới của đơn vị. Ảnh: KDK

Ba sản phẩm chính được giới thiệu trong sự kiện gồm G56DG, HN30V và HL19V. Mỗi mẫu đều mang những đặc tính riêng đáp ứng đa dạng nhu cầu người dùng. G56DG là mẫu quạt trần bốn cánh với sải cánh 140 cm, sử dụng động cơ một chiều tiết kiệm điện, thiết kế cánh 3D và điều khiển từ xa bằng sóng RF với năm cấp độ gió. Sản phẩm có khả năng làm mát không gian rộng, vận hành ổn định và giảm dần tốc độ gió theo thời gian, tạo môi trường thoải mái cho giấc ngủ.

HN30V là mẫu quạt đứng có cánh kép, tích hợp cảm biến nhiệt và hẹn giờ linh hoạt, trong khi HL19V là dòng quạt hai trong một, có thể sử dụng như quạt bàn hoặc quạt đứng, phù hợp nhiều không gian sinh hoạt. Cả hai mẫu đều sử dụng động cơ DC nhỏ gọn, vận hành êm và tiết kiệm năng lượng.

Khách mời tại sự kiện được trực tiếp trải nghiệm các sản phẩm mới, tham gia khu vực trưng bày, chương trình bốc thăm và minigame. Buổi lễ cũng là dịp để KDK kết nối với các đối tác, chia sẻ định hướng phát triển và tăng cường hợp tác bền vững trong thời gian tới.

Thành lập từ năm 1909, KDK đã trở thành một trong những thương hiệu quạt điện uy tín tại Nhật Bản, được tin dùng tại hơn 50 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong suốt hơn 100 năm hoạt động, doanh nghiệp không ngừng cải tiến để mang đến những sản phẩm chất lượng, an toàn và thân thiện với môi trường.

Tinh thần đổi mới được thể hiện qua việc tiên phong ứng dụng công nghệ động cơ DC, thiết kế tinh gọn và hệ thống bảo vệ đạt tiêu chuẩn quốc tế. Là một trong những thương hiệu dẫn đầu trong lĩnh vực công nghệ an toàn cho quạt trần, KDK có nhiều bằng sáng chế độc quyền, cho thấy vị thế trong ngành thiết bị điện gia dụng toàn cầu.

Tại Việt Nam, đơn vị phát triển mạng lưới phân phối rộng khắp từ Hà Nội, Đà Nẵng đến TP HCM, giúp người tiêu dùng dễ dàng tiếp cận sản phẩm chính hãng chuẩn Nhật. Sự hiện diện của thương hiệu tại Việt Nam gắn liền với sự hợp tác chiến lược cùng Công ty TNHH Thương mại và Tiếp thị Thành Công (TCTM). Đối tác này giữ vai trò quan trọng trong việc đưa các sản phẩm KDK đến gần hơn với người tiêu dùng Việt, đồng thời thúc đẩy hình ảnh thương hiệu tại thị trường trong nước.

Đại diện đơn vị cho biết, sự kiện "Re-Drive KDK: Journey Forward, Together We Rise" là lời tri ân của KDK gửi đến các đối tác và khách hàng đã đồng hành trong suốt thời gian qua. Thông điệp "Tiếp bước hành trình, Ta cùng vươn cao" thể hiện tinh thần hợp tác và phát triển bền vững mà thương hiệu hướng tới. "Chúng tôi cam kết tiếp tục mang đến những giải pháp làm mát an toàn, tiết kiệm điện và thân thiện với môi trường, góp phần nâng cao chất lượng không khí và phong cách sống của người Việt", đại diện nói.

Hoàng Đan