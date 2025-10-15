KDI Holdings tôn vinh văn hóa Việt qua những công trình biểu tượng

Theo KDI Holdings, đơn vị đã đầu tư lớn và thiết kế với nhiều tâm huyết: sử dụng hình ảnh quen thuộc như chiếc đó, trống đồng làm cảm hứng, chọn vị trí "tựa sơn - nghênh vịnh" tại chân núi Cô Tiên, nội đô Bắc Nha Trang. Điều này tạo nên công trình với kiến trúc đặc trưng và không gian mang đậm bản sắc văn hoá Việt.

Năm 2023, nhà hát Đó khai trương, hút hơn 500.000 lượt khách tham quan. Công trình lấy cảm hứng từ chiếc đó, ngư cụ truyền thống của người Việt.

Công trình được trao chứng nhận kỷ lục Việt Nam là "Nhà hát có kiến trúc bản địa độc đáo lấy cảm hứng từ chiếc Đó lớn nhất Việt Nam" và nhanh chóng trở thành điểm đến mới lạ, thu hút du khách trong và ngoài nước đến chiêm ngưỡng và trải nghiệm. Đặc biệt, nơi đây còn là cầu nối đưa nghệ thuật truyền thống Việt Nam đến gần hơn với thế giới.

Nói về tâm huyết của chủ đầu tư KDI, ông Jean Michel Puiff, Giám đốc Nhà hát Quốc gia Senart (Pháp), chia sẻ đây là nhà hát hiện đại đầu tiên được xây dựng tại Việt Nam với các tiêu chuẩn tương tự các nhà hát châu Âu.

Khởi tạo nền móng thành công với nhà hát Đó, đầu tháng 9, tập đoàn KDI tiếp tục hé lộ công trình biểu tượng mới mang tên Quảng trường Trống Đồng, cũng toạ lạc tại đô thị quốc tế Libera Nha Trang, thuộc nội khu dự án La Tiên Villa.

Quảng trường nổi bật với hình ảnh toà nhà trống đồng Việt Nam có chiều cao lên đến 20 m. Công trình trưng bày 8 biểu tượng nhạc cụ dân tộc Việt Nam, bao gồm: khèn, đàn đáy, đàn bầu, đàn T'rưng, đàn nhị, đàn nguyệt, cồng chiêng, dàn nhạc ngũ âm Kh'mer.

Nơi đây được kỳ vọng sẽ trở thành điểm đến của các sự kiện văn hóa nghệ thuật trong và ngoài nước, góp phần thu hút khách du lịch đến với Nha Trang (Khánh Hòa). Bà Nguyễn Hải Tâm, Tổng giám đốc KDI Holdings, cho biết quảng trường là một trong những điểm nhấn thuộc La Tiên Villa, nằm trong quần thể đô thị 44 ha Libera Nha Trang.

Để đưa văn hóa truyền thống hòa nhịp cùng thời đại, KDI Holdings không chỉ xây dựng công trình để ngắm nhìn mà còn để trải nghiệm. Điển hình, Show Rối Mơ tại nhà hát Đó được biểu diễn định kỳ, kết hợp nghệ thuật múa rối nước truyền thống và rối hiện đại trên nền nhạc dân tộc phối khí sáng tạo. Chum Show lấy cảm hứng từ văn hóa Chăm, Tây Nguyên và cộng đồng người Kinh, tái hiện vòng sinh - tử - tái sinh qua hình tượng chiếc chum, kết nối di sản và con người. Cả hai mang hơi thở đương đại của nghệ thuật Việt Nam, mở ra trải nghiệm văn hóa đa dạng cho du khách đến Nha Trang.

Đặc biệt, Rối Mơ đã gặt hái nhiều thành tựu quốc tế, được tạp chí Entrepreneur vinh danh là "Show diễn độc đáo và hấp dẫn nhất thế giới" và dẫn đầu hạng mục "Nhà hát và Chương trình nghệ thuật tại Nha Trang" trên TripAdvisor.

Quảng trường Trống Đồng cũng được đầu tư để thành điểm hẹn văn hóa, giúp người dân bản địa có thêm không gian gắn kết, đồng thời mang lại cho du khách quốc tế cơ hội cảm nhận sâu sắc bản sắc Việt Nam. Nơi đây diễn ra đêm nhạc La Tiên Show - The Cội thu hút gần 7.000 khán giả. KDI Holdings tôn vinh văn hóa Việt qua những công trình biểu tượng

Đại diện KDI Holdings cho biết, trên thế giới, việc phát triển bất động sản gắn với văn hóa nghệ thuật được đánh giá là một bước đi giàu nội lực và mang tính bền vững. Những quảng trường, nhà hát, bảo tàng, không chỉ là nơi lưu giữ di sản mà còn là động lực thúc đẩy du lịch, dịch vụ và thị trường bất động sản. Đây là con đường nhiều thách thức, đòi hỏi nguồn lực tài chính, tầm nhìn dài hạn và sự kiên định của chủ đầu tư nhưng đồng thời cũng tạo nên những sản phẩm dấu ấn khác biệt.

Sự kiện ra mắt quảng trường được kỳ vọng mở đầu cho chuỗi hoạt động gắn kết bất động sản với giá trị bản địa, khẳng định định hướng kiến tạo không gian sống giàu bản sắc cho Nha Trang.

Với KDI Holdings, hành trình bảo tồn phải được gắn liền cùng sức sống đô thị, phải song hành cùng sự phát triển và hội nhập của Nha Trang nói riêng và đất nước Việt Nam nói chung. Đó là một lối đi khác biệt và đầy thách thức, nhưng cũng chính là điều làm nên giá trị bền vững cho một dự án, một vùng đất hay xa hơn cả là một dân tộc.