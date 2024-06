KDI Holdings hợp tác với 4 ngân hàng

KDI Holdings hợp tác với Techcombank, Sacombank, MB Bank và Ocean Bank mở rộng nguồn lực cho Libera Nha Trang, cung cấp giải pháp tài chính giúp khách hàng sở hữu căn hộ biển Flex Home.

Theo thỏa thuận hợp tác, các ngân hàng này sẽ đồng hành cùng tập đoàn, thiết kế các giải pháp tài chính toàn diện, linh hoạt, phù hợp khả năng thanh toán của từng khách hàng khi chọn mua căn hộ biển Flex Home tại Libera Nha Trang.

Chủ đầu tư KDI Holdings cho biết, việc ký kết hợp tác chiến lược cùng các ông lớn ngân hàng góp phần bảo chứng uy tín, tiềm năng phát triển của dự án, củng cố niềm tin cho khách hàng trước khi ra quyết định sở hữu.

"Uy tín ngân hàng hiện được xem là một trong những thước đo sự tin cậy của dự án. Việc Libera Nha Trang cùng 4 tổ chức tài chính lớn chọn hợp tác góp phần khẳng định giá trị lâu dài, pháp lý vững vàng, khả năng sinh lời... của dự án chúng tôi mang đến cho khách hàng và nhà đầu tư", bà Nguyễn Hải Tâm, Tổng giám đốc Tập đoàn KDI Holdings nêu.

Dự án Libera Nha Trang ra mắt trong bối cảnh du lịch tại đây trên đà tăng trưởng, thu hút đông đảo du khách trong nước và quốc tế. Nha Trang mới đây vào top 7 địa điểm đông du khách nhất Việt Nam trong dịp lễ 30/4. Công suất phòng bình quân đạt 87,4%. Khu nghỉ dưỡng khép kín đạt trên 90%.

Theo báo cáo của Sở Du lịch, trong 5 tháng đầu năm 2024, Khánh Hòa đã đón hơn 3,8 triệu lượt khách lưu trú, tăng 140% so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, khách nội địa ước đạt 1,8 triệu lượt, tăng 70%. Khách quốc tế ước đạt 2 triệu lượt, tăng 290%. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 19.933,7 tỷ đồng, tăng 150% lần.

Theo chủ đầu tư, với các tiện ích và lợi thế hiện hữu, "Thành phố tự do" Libera Nha Trang là dự án nhiều tiềm năng đón đầu làn sóng du lịch trong thời điểm hiện tại lẫn tương lai.

Phối cảnh dự án Libera Nha Trang Ảnh: KDI Holdings

Với tầm nhìn trở thành đô thị biển đẳng cấp quốc tế quy mô 44 ha, cư dân và du khách Libera Nha Trang sẽ được tận hưởng vẻ đẹp tự nhiên của vịnh thiên đường cùng đa dạng tiện ích vui chơi giải trí, mua sắm, ẩm thực, tham quan nghỉ dưỡng, thưởng thức nghệ thuật...

Dự án giao thoa giữa núi non và biển cả, tọa lạc ngay nội đô vịnh Ngọc. Với 2 km bờ biển riêng cùng 3 bãi tắm riêng, Libera Nha Trang có thể đáp ứng nhu cầu từ thư giãn, nghỉ dưỡng, tìm kiếm sự tự do, đam mê trải nghiệm đến khát khao đổi mới.

"Thành phố tự do" còn được chủ đầu tư chú trọng quy hoạch bài bản, đầy đủ từ khu bán đảo được vận hành bởi Gran Meliá Hotels & Resorts, tháp khách sạn 5 sao Meliá Nha Trang, shophouse 24/7... Ngoài ra nơi đây còn tích hợp hệ thống tiện ích đa dạng gồm: nhà hát Đó cùng show diễn Rối Mơ, đạt danh hiệu "Top 1 must see in Nha Trang" do Tripadvisor bình chọn; Vạn San Đảo - công viên san hô nhân tạo đầu tiên tại Việt Nam quy mô 2 ha...

Tại đại đô thị, ngoài tiện ích chung, sản phẩm căn hộ biển Flex Home có nhiều tiện nghi hiện đại như phòng gym, bể bơi, khu vui chơi trẻ em, co-working space, coffee-cigar lounge, chuỗi công viên... Chất lượng căn hộ biển Flex Home còn được bảo chứng bởi các thương hiệu hàng đầu như: Masterise Homes hợp tác đồng hành thương hiệu, hay Coteccons phối hợp triển khai xây dựng tòa tháp The Sanhôme, tư vấn quản lý vận hành chuẩn Nhật...

Hiện Flex Home đang được giới thiệu ra thị trường với mức giá chỉ từ 1,88 tỷ đồng cùng nhiều giải pháp tài chính linh hoạt. Chủ đầu tư bàn giao hoàn thiện nội thất chuẩn khách sạn, mở ra không gian nghỉ dưỡng cao cấp. Ngoài ra, khách hàng cũng có thể cho thuê nhận nguồn thu nhập thụ động bền vững song song với hưởng lợi từ giá trị gia tăng của dự án theo thời gian và xu hướng thị trường.

Á Hiên