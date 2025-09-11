KDI Holdings giới thiệu quảng trường âm nhạc biểu tượng trống đồng

Quảng trường âm nhạc với biểu tượng trống đồng khổng lồ cao 20 m, sức chứa hơn 5.000 người sẽ chính thức được giới thiệu tại "La Tiên Show: The Cội" Nha Trang, ngày 13/9.

Công trình này còn có tên gọi khác là Quảng trường Trống Đồng, tại đây còn trưng bày 8 artworks (tác phẩm nghệ thuật) nhạc cụ Việt Nam truyền thống. Đại diện chủ đầu tư cho biết, nơi đây sẽ trở thành một trong những điểm đến văn hóa nghệ thuật tại La Tiên Villa.

Công trình sẽ được giới thiệu tại La Tiên Show: The Cội. Sân khấu của chương trình được đầu tư quy mô, với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng, phần dàn dựng do nhạc sĩ Huy Tuấn đảm nhiệm vai trò giám đốc âm nhạc. Với thiết kế kết hợp giữa truyền thống và đương đại, sự kiện kỳ vọng mang đến trải nghiệm âm nhạc mới lạ tại thành phố biển.

Phối cảnh Quảng trường Trống Đồng. Ảnh: KDI Holdings

Có 5.000 vé sẽ được phát hành cho sự kiện, trong đó, 1.000 vé được dành tặng cho người dân địa phương và du khách. Theo đại diện ban tổ chức, sự tham gia của cộng đồng luôn là yếu tố quan trọng để tạo nên chương trình văn hóa trọn vẹn.

"Những tấm vé không đơn thuần là cơ hội tham dự đêm nhạc, còn thể hiện vai trò kết nối tinh thần giữa người dân, du khách và vùng đất Nha Trang. Tổ chức concert văn hóa nghệ thuật hướng về cội nguồn là cách chúng tôi thể hiện định hướng bất động sản tôn vinh di sản văn hóa Việt", đại diện ban tổ chức nói.

Đại diện cho biết thêm, với người dân địa phương, sự kiện này góp phần khẳng định rằng Nha Trang vừa điểm đến du lịch, vừa là nơi đang dần hình thành các công trình văn hóa có chiều sâu. Với du khách, đây là dịp để tiếp cận diện mạo mới của Nha Trang, nơi hội tụ giữa cảnh quan thiên nhiên và không gian nghệ thuật đặc sắc.

Bên cạnh Quảng trường trống đồng, tại Nha Trang KDI Holdings còn triển khai công trình Nhà hát Đó với các vở diễn nghệ thuật như Rối Mơ (show nghệ thuật phải xem khi đến Nha Trang theo bình chọn từ Tripadvisor).

Nhà hát Đó vừa giới thiệu vở diễn Chum Show lấy cảm hứng từ sắc màu nghệ thuật truyền thống của đồng bào Chăm, các dân tộc Tây Nguyên và cộng đồng người Kinh.

Theo KDI Holdings, các công trình văn hóa do doanh nghiệp phát triển đều hướng đến việc kết nối bản sắc dân tộc với hình thức thể hiện hiện đại, qua đó lan tỏa giá trị văn hóa tới cộng đồng và du khách quốc tế. Bên cạnh giá trị để ở hay đầu tư, bất động sản còn gắn với vai trò bảo tồn văn hóa, phát triển các không gian có dấu ấn biểu tượng lâu dài, gắn kết giữa bất động sản, du lịch và nghệ thuật tại Nha Trang.

Hoàng Đan