KDI đặt mục tiêu tăng chất lượng vận hành đa ngành

Tập đoàn KDI định hướng tập trung nâng cao chất lượng vận hành, tạo dòng tiền bền vững từ du lịch - dịch vụ, tăng giá trị sử dụng của sản phẩm trong năm 2026.

Sau kỳ nghỉ Tết Bính Ngọ, Tập đoàn KDI và Công ty cổ phần Vega City có buổi tiếp và làm việc với lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa do ông Lữ Thanh Hải - Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch HĐND tỉnh dẫn đầu.

Tại buổi làm việc, đại diện doanh nghiệp cho biết khu vực Nha Trang, Khánh Hòa tiếp tục là địa bàn đầu tư trọng điểm trong chiến lược dài hạn. Doanh nghiệp định hướng tập trung nâng cao hiệu quả vận hành các dự án hiện hữu, gia tăng giá trị khai thác thực tế và đóng góp ngân sách ổn định.

Lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa thăm và làm việc cùng đại diện Tập đoàn KDI và Công ty Cổ phần Vega City. Ảnh: KDI

Hai dự án Champarama Resort & Spa và Vega City Nha Trang (tên thương mại Libera Nha Trang) đang được triển khai. Năm 2025, Vega City ghi nhận doanh thu 1.015 tỷ đồng; tổng tài sản 11.783 tỷ đồng. Doanh nghiệp nộp ngân sách 940 tỷ đồng. Các dự án đón gần 84.000 lượt khách lưu trú. Thu nhập bình quân người lao động đạt 26 triệu đồng mỗi tháng.

Trong dịp Tết Nguyên đán 2026, Libera Nha Trang đón hơn 20.000 lượt khách tham gia các hoạt động lễ hội. Nhà hát Đó vận hành từ mùng 2 Tết với tối đa 3 suất diễn mỗi ngày. Chương trình nghệ thuật "Rối Mơ" đạt tỷ lệ lấp đầy trên 80% trong tuần diễn Tết; "Chum" đạt hơn 50%. Tổng lượng khách xem show tăng hơn 150% so với cùng kỳ năm trước.

Dự án Libera Nha Trang hút hàng nghìn khách dịp Tết. Ảnh: KDI

Ngoài bất động sản - du lịch, các đơn vị thành viên triển khai kế hoạch năm mới trên nhiều lĩnh vực.

Trong giáo dục, KDI & KDC Education cho biết tiếp tục tập trung vào các chương trình STEM và kỹ năng công dân số. Trung tâm trải nghiệm khoa học công nghệ STEM Town hoạt động trở lại từ mùng 4 Tết.

Trẻ em tìm hiểu về khoa học tại STEM Town. Ảnh: KDI

Tại Đăk Lăk, KD Green Farm tổ chức sản xuất đầu năm, duy trì hoạt động tại các nông trường và nhà xưởng.

Theo đại diện doanh nghiệp, năm 2026 KDI ưu tiên xây dựng chiến lược đầu tư dựa trên ba trụ cột: hiệu quả tài chính, giá trị xã hội và khả năng phát triển bền vững. Đơn vị hướng đến tăng chất lượng sản phẩm, dịch vụ ở tất cả các lĩnh vực.

Hoài Phương