KCN Việt Nam đẩy mạnh hỗ trợ an sinh cho người lao động

KCN Việt Nam triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ an sinh, góp phần cải thiện điều kiện sống, nâng cao chất lượng lao động, xây dựng nguồn nhân lực bền vững.

Theo công bố tại Diễn đàn Hỗ trợ pháp lý đầu tư 2025, Việt Nam có hơn 430 khu công nghiệp với khoảng 4,1 triệu lao động. Song, 70-80% công nhân vẫn chưa tiếp cận được nhà ở phù hợp. Cùng lúc, thị trường lao động khu công nghiệp đang bước vào giai đoạn tái cấu trúc, chuyển từ mục tiêu mở rộng số lượng sang nâng cao chất lượng, nhằm đáp ứng yêu cầu của dòng vốn FDI thế hệ mới. Theo các chuyên gia, trong bối cảnh này việc đảm bảo an sinh song hành với phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trở thành vấn đề mang tính chiến lược, đòi hỏi sự tham gia chủ động và phối hợp của các bên liên quan.

Ông Hardy Diec, Giám đốc Điều hành Tập đoàn KCN Việt Nam, nhận định những năm gần đây bên cạnh các yếu tố về chất lượng công trình, các nhà đầu tư ngày càng coi trọng yếu tố bền vững cũng như các tiêu chí về ESG khi xem xét quyết định đầu tư. Bên cạnh đó, chất lượng cùng sự ổn định của nguồn nhân lực tại địa phương cũng là yếu tố then chốt, khi doanh nghiệp cần lực lượng lao động có tay nghề cao và khả năng gắn bó lâu dài.

Đại diện tập đoàn trao hỗ trợ xây, sửa nhà cho công đoàn viên và học bổng cho con em công nhân vượt khó, học giỏi tại Đồng Nai. Ảnh: KCN Việt Nam

Ngay từ khi thành lập, KCN Việt Nam đã xác định ESG là chiến lược xuyên suốt trong hoạt động kinh doanh và vận hành. Trên nền tảng các yếu tố môi trường (E) và minh bạch (G) được chú trọng từ giai đoạn đầu, đơn vị cũng từng bước mở rộng trọng tâm sang xã hội (S), tập trung vào các vấn đề liên quan đến người lao động.

Một trong các nỗ lực của công ty là chương trình trách nhiệm xã hội "KCN Việt Nam - Gắn kết hướng tương lai" được triển khai trong năm 2025, với hai trọng tâm là hỗ trợ an sinh và giáo dục. Chương trình được thực hiện với sự phối hợp của Báo Lao Động và Quỹ Tấm lòng vàng, hướng đến công nhân cùng con em công nhân tại các khu công nghiệp, nhằm tháo gỡ những khó khăn về đời sống và phát triển nguồn nhân lực.

Từ tháng 9/2025 đến tháng 1/2026, chương trình hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà cho 4 gia đình công nhân có hoàn cảnh khó khăn. Đồng thời, 100 suất học bổng được trao cho học sinh vượt khó tại Tây Ninh, Đồng Nai, Bắc Ninh và Hải Phòng. Việc cải thiện điều kiện sinh hoạt giúp người lao động giảm áp lực chi phí, ổn định cuộc sống và tăng khả năng gắn bó lâu dài với doanh nghiệp.

Tập đoàn hỗ trợ nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực tại địa phương. Ảnh: KCN Việt Nam

Bên cạnh đó, KCN Việt Nam cũng trao nhiều phần học bổng cùng trang thiết bị đào tạo cho trường Cao đẳng Long An và trường Cao đẳng Kỹ thuật Hải Phòng. Hoạt động này nhằm hỗ trợ nâng cao điều kiện giảng dạy, thực hành và chất lượng đào tạo, nhất là trong các lĩnh vực điện tử, công nghệ cao.

Tập đoàn trao gói hỗ trợ cho trường Cao đẳng Kỹ thuật Hải Phòng. Ảnh: KCN Việt Nam

Ông Hardy Diec cho biết các hoạt động vừa qua không phải là những hỗ trợ mang tính ngắn hạn, mà là một phần quan trọng trong chiến lược ESG gắn với mục tiêu phát triển bền vững của doanh nghiệp. "Đối với chúng tôi, đầu tư cho môi trường sống, an sinh và giáo dục của người lao động cũng chính là đầu tư cho sự ổn định, hiệu quả lâu dài của hệ sinh thái sản xuất tại các khu công nghiệp", ông nói.

Ngoài ra, tập đoàn còn thường xuyên tổ chức các hoạt động thiện nguyện, hỗ trợ các nhóm đối tượng yếu thế, trẻ em mồ côi, phát triển mảng xanh nhằm lan tỏa tinh thần hướng đến phát triển bền vững trong đội ngũ nhân viên. Với tổng giá trị hỗ trợ 400 triệu đồng, chương trình "KCN Việt Nam - Gắn kết hướng tương lai" góp phần tạo hiệu quả thiết thực cho quá trình nâng cao chất lượng an sinh, ổn định nguồn lao động tại các địa bàn công nghiệp trọng điểm. Chương trình là nền tảng để KCN Việt Nam tiếp tục nghiên cứu và triển khai các hoạt động, dự án phù hợp với nhu cầu thực tế trong giai đoạn tiếp theo.

Hoàng Đan