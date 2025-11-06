KBC ký hợp tác phát triển dự án trung tâm dữ liệu 2 tỷ USD

Tổng công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc (KBC) ký biên bản ghi nhớ hợp tác với Accelerated Infrastructure Capital (AIC) và VietinBank, phát triển dự án trung tâm dữ liệu 2 tỷ USD tại KCN Tân Phú Trung.

Lễ ký kết diễn ra ngày 28/10 tại London (Anh), ngay sau buổi tiếp đoàn doanh nghiệp, nhà đầu tư quốc tế do ông Trần Lưu Quang, Bí thư Thành ủy TP HCM và ông Nguyễn Lộc Hà, Phó Chủ tịch UBND TP HCM chủ trì.

Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang và đại diện đến từ KBC, AIC và VietinBank trao đổi về việc hợp tác phát triển hạ tầng số. Ảnh: KBC

Theo thỏa thuận, ba bên sẽ phối hợp phát triển trung tâm dữ liệu trí tuệ nhân tạo SGI-HCM Campus tại khu công nghiệp Tân Phú Trung, TP HCM, với tổng vốn đầu tư gần 2 tỷ USD. Nguồn vốn được huy động từ phần góp vốn của KBC, Accelerated Infrastructure Capital (AIC) và các đối tác cùng đóng góp.

Đại diện KBC, AIC và VietinBank trong lễ ký kết biên bản ghi nhớ. Ảnh: KBC

Tên gọi SGI-HCM xuất phát từ Saigon Invest Group (SGI) - tập đoàn trong lĩnh vực đầu tư hạ tầng và khu công nghiệp, mà KBC là thành viên chủ chốt. Dự án có quy mô 10 ha, được định hướng trở thành tổ hợp trung tâm dữ liệu AI quy mô lớn, với công suất 200MW IT load, có khả năng vận hành 100.000 GPU, phục vụ nhu cầu điện toán đám mây và ứng dụng AI tại Việt Nam.

Tổ hợp SGI-HCM Campus sẽ được phát triển theo tiêu chuẩn quốc tế, chú trọng hiệu suất năng lượng, an toàn thông tin và tính bền vững, góp phần tạo nền tảng cho sự phát triển hạ tầng công nghiệp số tại Việt Nam. Trong giai đoạn đầu, các bên tập trung xây dựng và vận hành dự án, đồng thời nghiên cứu mở rộng mô hình này ra các địa điểm khác trên toàn quốc trong những giai đoạn tiếp theo.

Khu công nghiệp Tân Phú Trung. Ảnh: KBC

"Là thành viên của Saigon Invest Group, KBC mong muốn đóng góp vào sự phát triển của hạ tầng số tại Việt Nam. Trung tâm dữ liệu là một phần của quá trình nâng cấp chuỗi giá trị khu công nghiệp, giúp Việt Nam đón đầu xu thế sản xuất và công nghệ mới", ông Đặng Thành Tâm, Chủ tịch HĐQT KBC chia sẻ.

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc hoạt động trong lĩnh vực phát triển khu công nghiệp (KCN) và khu đô thị (KĐT). Doanh nghiệp này nổi tiếng với mô hình phát triển KCN gắn liền với đô thị dịch vụ và là một trong những đơn vị thu hút vốn đầu tư nước ngoài (FDI) lớn, đặc biệt là đầu tư công nghệ cao.

AIC là nền tảng đầu tư và phát triển trung tâm dữ liệu và hạ tầng số có trụ sở tại London và Hong Kong, sở hữu đội ngũ sáng lập gồm các lãnh đạo từng tham gia nhiều dự án trung tâm dữ liệu quy mô lớn tại châu Á, Trung Đông và châu Âu, với tổng danh mục đầu tư hơn 20 tỷ USD.

Với kinh nghiệm quốc tế trong phát triển và vận hành trung tâm dữ liệu, AIC hướng tới hợp tác lâu dài cùng KBC và các đối tác để xây dựng chuỗi trung tâm dữ liệu hyperscale và neocloud, phục vụ nhu cầu điện toán đám mây và ứng dụng AI đang tăng nhanh tại khu vực.

VietinBank, một trong những ngân hàng thương mại lớn tại Việt Nam, đóng vai trò đối tác tài chính, cung cấp dịch vụ tư vấn, tài chính dự án và huy động vốn, nhằm đảm bảo dự án được triển khai bền vững và hiệu quả.

Theo ông Đặng Nguyễn Nam Anh, Phó Tổng Giám đốc KBC, Việt Nam đang bước vào "kỷ nguyên dữ liệu và trí tuệ nhân tạo", trong đó trung tâm dữ liệu là nền tảng quan trọng của chuyển đổi số.

"KBC sẽ phối hợp chặt chẽ với các đối tác để kiến tạo hạ tầng dữ liệu và công nghiệp số, dựa trên thế mạnh về phát triển khu công nghiệp và hạ tầng bền vững", ông Nam Anh chia sẻ thêm.

Minh Ngọc