KBank ưu đãi vay mua nhà lãi suất 6,2% trong ba năm đầu

KBank triển khai gói vay mua nhà với lãi suất cố định 6,2% một năm trong 3 năm đầu, không yêu cầu ký quỹ, giúp khách hàng chủ động tài chính, kiểm soát chi phí vay.

Chính sách này giúp khách hàng giữ ổn định chi phí vay trong giai đoạn biến động lãi suất. KBank không yêu cầu ký quỹ, không phát sinh chi phí ẩn và không bắt buộc mua bảo hiểm. Ngoài ra, khách hàng được miễn phí bảo hiểm cháy nổ trong suốt thời gian vay, đảm bảo tính minh bạch và thuận tiện trong quá trình giao dịch.

Khách hàng có thể vay từ 700 triệu đến 10 tỷ đồng, tối đa 80% giá trị tài sản bảo đảm, với thời hạn 61-360 tháng. Ngân hàng cung cấp hai phương án trả nợ linh hoạt: trả theo dư nợ giảm dần hoặc trả góp cố định (EMI).

Đại diện nhà băng cho biết, với lãi suất 6,2% một năm, gói vay KBank Home Loan trở thành lựa chọn phù hợp cho người trẻ và nhân viên văn phòng đang tìm kiếm giải pháp tài chính ổn định để an cư tại TP HCM. Việc chốt khoản vay ở thời điểm hiện nay giúp bảo vệ ngân sách cá nhân, thể hiện chiến lược tài chính chủ động trong giai đoạn lãi suất thị trường có xu hướng tăng trở lại.

Khách hàng tham khảo gói vay của ngân hàng. Ảnh: KBank

Đại diện cho biết thêm, thị trường bất động sản bước vào quý IV/2025 trong bối cảnh lãi suất vay mua nhà vẫn ở mức thấp kỷ lục, dao động quanh 6% một năm theo các chương trình ưu đãi của nhiều ngân hàng. Song, các chuyên gia dự báo xu hướng này có thể sớm thay đổi khi lạm phát tăng và nguy cơ điều chỉnh lãi suất trong thời gian tới. Theo Tổng cục Thống kê, lạm phát của Việt Nam đang tiến gần ngưỡng mục tiêu 4,5% mà Chính phủ đề ra. Điều này gây áp lực lên chính sách tiền tệ, buộc cơ quan quản lý có thể điều chỉnh để ổn định giá cả và kiểm soát tín dụng.

Nhiều chuyên giá đánh giá, khi lãi suất điều hành được điều chỉnh, chi phí vay mua nhà cũng có khả năng tăng theo, ảnh hưởng trực tiếp đến người vay cá nhân. Trong bối cảnh đó, chốt khoản vay ở mức lãi suất hiện tại được xem là giải pháp giúp người mua nhà kiểm soát chi phí dài hạn. Việc duy trì mức lãi suất cố định giúp người vay dự toán ngân sách ổn định, hạn chế rủi ro khi thị trường biến động.

Tại TP HCM, giá nhà ở vẫn tăng nhẹ, trong khi nguồn cung mới tập trung ở các khu vực Thủ Đức, Bình Tân, quận 9, quận 12 cũ và Bình Dương trước đây, nơi có hạ tầng phát triển và mức giá phù hợp với nhu cầu ở thực. Các chuyên gia nhận định, người mua nhà chậm xuống tiền có thể phải đối mặt với mặt bằng giá cao hơn và chi phí vay lớn hơn trong năm tới.

Theo đại diện KBank, về tài chính, mua nhà trong giai đoạn lãi suất thấp được xem là cách tối ưu hóa chi phí và ổn định kế hoạch tài chính gia đình. Chỉ cần lãi suất tăng thêm 1%, tổng chi phí khoản vay 20 năm có thể tăng thêm hàng trăm triệu đồng, con số đáng kể với nhiều người vay.

Hoàng Đan