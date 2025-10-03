KBank ra mắt gói vay mua nhà với hạn mức đến 10 tỷ đồng

KBank giới thiệu chương trình tín dụng mua nhà với hạn mức từ 700 triệu đến 10 tỷ đồng, lãi suất từ 6,2% mỗi năm cố định trong ba năm và cơ chế trả nợ linh hoạt.

Đại diện nhà băng cho biết, trong bối cảnh lãi suất và lạm phát tạo thành áp lực kép, người mua nhà cần giải pháp tài chính linh hoạt để giúp họ duy trì sự cân bằng trong cuộc sống. Từ nhu cầu này, KBank thiết kế gói vay mua nhà nhằm giải quyết đồng thời ba vấn đề: vốn ban đầu, áp lực trả nợ hàng tháng và sự chủ động dài hạn.

Ngân hàng đưa ra hạn mức vay từ 700 triệu đến 10 tỷ đồng, phù hợp với nhiều nhóm khách hàng khác nhau, từ nhân viên văn phòng mua căn hộ vừa tầm đến các gia đình tìm kiếm nhà phố giá trị cao tại TP HCM. Chính sách cho phép vay tối đa 80% giá trị tài sản bảo đảm giúp người mua rút ngắn thời gian tích lũy và sớm hiện thực hóa kế hoạch an cư.

Khách hàng tham khảo gói vay của nhà băng. Ảnh: KBank

Điều kiện dành cho người vay được thiết kế sát với thực tế, tập trung vào nhóm công sở tại TP HCM có thu nhập từ 20 triệu đồng mỗi tháng. Nhóm khách hàng này có nhu cầu ổn định chỗ ở và đủ khả năng duy trì cam kết tài chính dài hạn.

Gói vay được triển khai trên nguyên tắc minh bạch, không phát sinh chi phí ẩn. Khách hàng không bắt buộc mua bảo hiểm, không cần mở thêm tài khoản nhận lương hay gửi tiền bổ sung. Thủ tục được rút gọn và thời gian phê duyệt diễn ra trong khoảng bảy ngày làm việc, tạo sự chủ động trong kế hoạch tài chính cá nhân.

Cơ chế trả nợ cũng được thiết kế linh hoạt. Người vay có thể chọn hình thức trả góp theo dư nợ giảm dần, trong đó số tiền thanh toán giảm theo thời gian, hoặc chọn phương thức trả góp cố định (EMI) với khoản chi đều đặn hàng tháng để dễ dàng lập kế hoạch chi tiêu.

Kỳ hạn vay từ 61 đến 360 tháng cho phép khách hàng linh hoạt điều chỉnh kế hoạch trả nợ: trả nhanh để giảm chi phí lãi, hoặc trải dài nhiều năm để giảm áp lực hàng tháng. Bên cạnh đó, KBank áp dụng lãi suất từ 6,2% mỗi năm cố định trong ba năm, giúp khách hàng có sự chủ động và yên tâm hơn trong việc hoạch định tài chính.

Bên cạnh khoản vay, nhà băng bổ sung ưu đãi gia tăng như voucher UrBox trị giá 4 triệu đồng và gói FPT Play Premium 12 tháng. Việc đăng ký có thể thực hiện trực tuyến trên website hoặc tại chi nhánh, với các kênh hỗ trợ được thiết kế gọn nhẹ, thuận tiện cho người dùng.

Theo đại diện ngân hàng, cách tiếp cận này cho thấy vay mua nhà có thể trở thành công cụ tài chính hỗ trợ an cư thay vì gắn liền với lo âu. Nếu được thiết kế hợp lý, khoản vay không chỉ giúp hiện thực hóa kế hoạch mua nhà mà còn hỗ trợ duy trì sự cân bằng trong chi tiêu hàng ngày.

Sở hữu nhà ở luôn được xem là cột mốc quan trọng, nhưng trong bối cảnh hiện nay, hành trình này đi kèm nhiều thách thức. Lạm phát khiến chi phí sinh hoạt gia tăng, trong khi lãi suất vay mua nhà biến động liên tục, biến việc an cư thành bài toán phức tạp. Tại các đô thị lớn như TP HCM, mức giá bất động sản cao khiến phần lớn người lao động khó mua nhà chỉ bằng tiền tích lũy, buộc họ phải tìm đến ngân hàng như lựa chọn tất yếu.

Với những khoản vay kéo dài hàng chục năm, biến động về lãi suất hay chi phí sinh hoạt dễ dàng trở thành gánh nặng. Chẳng hạn, với căn hộ trị giá 3 tỷ đồng, nếu vay 70% giá trị tài sản, người mua phải thanh toán từ 15 đến 20 triệu đồng mỗi tháng, chiếm hơn một nửa thu nhập của nhiều hộ gia đình. Con số này chưa tính đến chi phí sinh hoạt, nuôi con hoặc khoản tiết kiệm dự phòng.

Sự thiếu linh hoạt cũng là rào cản lớn. Hợp đồng vay thường kéo dài 15 đến 30 năm, trong khi thu nhập và nhu cầu chi tiêu của người vay thay đổi theo từng giai đoạn. Chỉ cần biến động nhỏ, từ chi phí y tế bất ngờ cho đến việc lãi suất tăng thêm vài điểm phần trăm, người vay có thể rơi vào tình trạng quá tải.

Đại diện ngân hàng nhấn mạnh, gánh nặng tài chính dài hạn còn ảnh hưởng trực tiếp đến các quyết định quan trọng của người trẻ. Nhiều cặp đôi trì hoãn kết hôn hoặc sinh con vì còn nợ nhà, số khác ngần ngại chuyển việc hoặc khởi nghiệp do lo ngại không đủ khả năng duy trì dòng tiền ổn định. Áp lực kéo dài dễ khiến họ cảm thấy bị bó buộc, mất sự chủ động, thậm chí ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần.

Trong bối cảnh đó, sự tham gia của các ngân hàng với những gói vay được thiết kế linh hoạt như của KBank trở thành yếu tố hỗ trợ cần thiết. Ở tầm vĩ mô, chính sách đồng hành từ Nhà nước và các giải pháp tài chính đa dạng của hệ thống ngân hàng sẽ góp phần giúp giấc mơ an cư bớt nặng nề hơn, đặc biệt với thế hệ trẻ đang tìm kiếm sự cân bằng giữa ổn định và phát triển.

Hoàng Đan