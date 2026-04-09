KBank hỗ trợ lãi suất vay mua nhà

Ngân hàng KBank triển khai chương trình hỗ trợ vay mua nhà với các phương án lãi suất cố định theo từng thời hạn, nhằm hỗ trợ người trẻ an cư.

Theo đó, người vay có thể lựa chọn mức lãi suất 7,2% cố định trong 2 năm để giảm áp lực trả nợ ở giai đoạn đầu. Với phương án này, khoản trả góp hàng tháng được duy trì ở mức thấp hơn trong những năm đầu, đồng thời vẫn có thể điều chỉnh khi thị trường có biến động thuận lợi.

Trong khi đó, những khách hàng hướng đến sự ổn định dài hạn có thể chọn gói lãi suất cố định 7,8% trong 3 năm đối với khoản vay mua mới, hoặc 7,5% với khách hàng chuyển khoản vay. Việc cố định lãi suất trong thời gian dài giúp người vay hạn chế rủi ro từ biến động thị trường, đồng thời dễ dàng hoạch định kế hoạch tài chính cá nhân.

Theo đại diện ngân hàng, việc đa dạng phương án lãi suất nhằm giúp người vay chủ động lựa chọn giải pháp phù hợp với thu nhập và khả năng chi trả.

Bên cạnh lãi suất, ngân hàng cũng chú trọng đơn giản hóa trải nghiệm vay thông qua quy trình minh bạch và đơn giản. Người vay không cần mua kèm sản phẩm để được hưởng ưu đãi, đồng thời không phát sinh chi phí ẩn, giúp dễ dàng kiểm soát tổng chi phí ngay từ đầu. Thời gian phê duyệt sơ bộ được tinh gọn trong vòng ba ngày làm việc, góp phần rút ngắn quá trình xử lý hồ sơ. Chương trình áp dụng đến hết tháng 4, thời hạn giải ngân trước 15/5.

Trong bối cảnh lãi suất có xu hướng tăng và diễn biến khó lường, việc chủ động lựa chọn thời điểm vay mua nhà và cố định lãi suất đang trở thành lựa chọn của nhiều gia đình trẻ. Việc "khóa lãi suất" giúp người vay biết trước số tiền cần trả mỗi tháng, từ đó chủ động hơn trong việc cân đối chi tiêu và xây dựng kế hoạch tài chính, đặc biệt trong giai đoạn đầu khi nhu cầu chi tiêu cho cuộc sống mới còn ở mức cao.

Minh Ngọc