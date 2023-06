KBank áp dụng lãi suất 8,5% cho tiền gửi online 6 tháng

Lãi suất áp dụng cho tài khoản tiết kiệm online trên ứng dụng ngân hàng di động K Plus Vietnam.

Trong bối cảnh các kênh đầu tư đang chịu ảnh hưởng của biến động kinh tế, nhiều người dân vẫn lựa chọn gửi tiền tiết kiệm. Từ trung tuần tháng 3 tới nay, Ngân hàng Nhà nước đã thực hiện bốn lần giảm các loại lãi suất điều hành để hỗ trợ nền kinh tế. Lần gần nhất là 19/6, loạt mức lãi suất tiết kiệm dưới 6 tháng của các ngân hàng tiếp tục được điều chỉnh giảm. Lúc này, người dân có tâm lý cân nhắc lựa chọn các gói tiết kiệm dài kỳ hơn do lãi suất tiền gửi có kỳ hạn từ 6 tháng trở lên vẫn do tổ chức tín dụng ấn định.

Hiểu tâm lý người tiêu dùng Việt Nam trong bối cảnh nhu cầu chi tiêu dịp hè tăng cao và thói quen gửi tiết kiệm tích lũy, KBank Việt Nam triển khai lãi suất tới 8,5% cho thời hạn 6 tháng khi khách hàng mở tài khoản tiết kiệm trực tuyến thông qua ứng dụng K Plus Vietnam. Lãi suất trên tài khoản thanh toán vẫn duy trì ở mức cao trên thị trường hiện tại là 0,5%.

Khách hàng thực hiện giao dịch qua ứng dụng K Plus Vietnam. Ảnh: KBank

Với lịch sử và kinh nghiệm hơn 70 năm hoạt động tại Thái Lan và mạng lưới dịch vụ tại 16 quốc gia, KBank cam kết trở thành lựa chọn hàng đầu của tất cả phân khúc khách hàng. Nhà băng này sở hữu mạng lưới đối tác tài chính trên toàn cầu và đang đầu tư mạnh vào các công ty khởi nghiệp.

Đại diện ngân hàng cho biết, uy tín của KBank đến từ sự thận trọng trong quản lý rủi ro và tính minh bạch trong quản trị doanh nghiệp cùng mục tiêu phát triển bền vững. Ngân hàng cũng có những điều chỉnh linh hoạt trước các thay đổi của thị trường tiền tệ nhằm mang lại giải pháp ổn định và tối ưu hóa tiền nhàn rỗi của khách hàng.

Là một trong những ngân hàng số hàng đầu Thái Lan, KBank tận dụng ứng dụng công nghệ K Plus để tạo ra hệ sinh thái phong cách sống kỹ thuật số cho khách hàng tại Việt Nam. Chỉ với một ứng dụng ngân hàng di động K Plus Vietnam, khách hàng có thể đăng ký mở tài khoản tại ngay tại nhà và đảm bảo bảo mật cao thông qua eKYC (định danh điện tử). Mọi quy trình xác minh và mở tài khoản đều diễn ra online, không cần tới chi nhánh ngân hàng với hai bước. Bước một, đăng ký tài khoản trực tuyến K Plus trên ứng dụng ngân hàng di động K Plus Vietnam. Bước hai, sau khi được phê duyệt, khách hàng tự động có đồng thời tài khoản thanh toán với lãi suất 0,5%, dễ dàng chuyển khoản, rút tiền và ký gửi.

"Tất cả những nỗ lực này được thực hiện nhằm đảm bảo vị thế của Ngân hàng là một tổ chức tài chính hàng đầu, để chuẩn bị cho những biến động kinh tế có thể xảy ra, đồng thời thúc đẩy xã hội và nền kinh tế hướng tới tăng trưởng bền vững", ông Chat Luangarpa, Phó giám đốc Điều hành KBank cho biết.

Cũng theo ông, sứ mệnh của KBank là thúc đẩy xã hội và nền kinh tế một cách bền vững. Theo đó, ngân hàng tiếp tục tập trung vào việc áp dụng công nghệ, đổi mới và hợp tác với các đối tác kinh doanh trong và ngoài nước, nhằm nâng cao sức mạnh cho cuộc sống và hoạt động kinh doanh của mọi khách hàng.

K Plus Vietnam không chỉ cải thiện trải nghiệm và nâng cao năng suất làm việc cho khách hàng với nhiều tiện ích giao dịch ngay trên điện thoại, mà còn đảm bảo duy trì tính bảo mật cũng như tính toàn vẹn của dữ liệu. Sau 5 tháng kể từ khi ra mắt thị trường Việt Nam, K Plus Vietnam đã thu hút 265.000 khách hàng đăng ký sử dụng nền tảng,

An Nhiên