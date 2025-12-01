Kazakhstan cảnh báo Ukraine về các vụ tập kích cơ sở dầu

Kazakhstan yêu cầu Ukraine dừng tấn công cảng xuất khẩu dầu của Nga ven Biển Đen, sau khi cơ sở này bị tập kích, gây gián đoạn hoạt động.

Tập đoàn Đường ống Caspi, gồm các cổ đông Nga, Kazakhstan và Mỹ, cuối tuần trước thông báo ngừng hoạt động sau khi cảng xuất khẩu dầu của Nga ở Biển Đen bị hư hại đáng kể do cuộc tấn công bằng tàu không người lái của hải quân Ukraine.

Bộ Ngoại giao Kazakhstan hôm 30/11 chỉ trích vụ tập kích của Ukraine nhằm vào cảng dầu Nga đã nhắm vào "cơ sở dân sự độc lập, hoạt động dựa trên các chuẩn mực của luật pháp quốc tế".

"Kazakhstan phản đối nếu còn cuộc tấn công có chủ đích nào khác nhằm vào cơ sở hạ tầng quan trọng của Tập đoàn Đường ống Caspi tại vùng biển thuộc cảng Novorossiysk", Bộ Ngoại giao Kazakhstan nhấn mạnh.

Cơ sở dầu khí Novorossiysk tại cảng Novorossiisk của Nga ven bờ Biển Đen. Ảnh: Reuters

Kazakhstan cho biết thêm rằng nước này coi hành động của Ukraine là động thái "gây tổn hại quan hệ song phương", hy vọng Kiev có các biện pháp ngăn chặn sự việc tương tự.

Bộ Ngoại giao Ukraine tuyên bố chiến dịch tập kích của nước này không nhắm vào Kazakhstan hay các bên thứ ba, mà chỉ nhằm đẩy lùi các cuộc tấn công từ Nga.

Bộ Ngoại giao Nga gọi các cuộc tấn công cơ sở dầu của Ukraine là "hành động khủng bố". Quan chức Nga cũng cáo buộc các cường quốc châu Âu đang tham gia vào cuộc chiến chống lại Moskva, trong đó có việc hỗ trợ tình báo cho Ukraine nhắm mục tiêu vào những cơ sở hạ tầng sâu bên trong lãnh thổ Nga.

Nga và Ukraine gần đây thường xuyên tập kích hạ tầng năng lượng của nhau, đồng thời cáo buộc đối phương tấn công cơ sở dân sự và tuyên bố chỉ nhắm vào mục tiêu quân sự hoặc phục vụ hoạt động quốc phòng của bên kia.

Ngọc Ánh (Theo Reuters)