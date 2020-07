Kazakhstan bác tin của đại sứ quán Trung Quốc

Bộ Y tế Kazakhstan tuyên bố những thông tin mà truyền thông Trung Quốc đưa ra dựa theo thông cáo của đại sứ quán Trung Quốc là "thất thiệt".

Đại sứ quán Trung Quốc hôm 9/7 đăng thông cáo trên trang web, cảnh báo về sự gia tăng đáng kể "những ca viêm phổi không rõ nguồn gốc nguy hiểm hơn Covid-19" tại nhiều thành phố lớn ở Kazakhstan từ giữa tháng 6.

Bộ Y tế Kazakhstan hôm nay tuyên bố thông tin trên không chính xác, bởi các bệnh viêm phổi do vi khuẩn, nấm và virus, đều được liệt vào danh sách viêm phổi không rõ nguyên nhân dựa theo hướng dẫn của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO).

"Thông tin mà một số phương tiện truyền thông Trung Quốc đưa về một loại bệnh viêm phổi mới tại Kazakhstan là không chính xác", Bộ Y tế Kazakhstan cho biết.

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 cho người dân Kazakhstan. Ảnh: Reuters.

Kazakhstan, nơi vừa ban lệnh phong tỏa lần thứ hai để ngăn chặn Covid-19, ghi nhận gần 55.000 ca nhiễm và 264 ca tử vong vì nCoV. Số ca nhiễm mới hôm 9/7 tăng kỷ lục lên 1.962. Hãng thông tấn nhà nước Kazinform hôm 7/7 cho hay số ca viêm phổi "tăng 2,2 lần trong tháng 6 so với cùng kỳ năm ngoái".

Trong khi đó, đại sứ quán Trung Quốc cho rằng bệnh viêm phổi đã khiến 1.772 người chết trong nửa đầu năm nay tại Kazakhstan, bao gồm 628 ca vào tháng 6, trong đó có công dân Trung Quốc.

"Tỷ lệ tử vong do bệnh viêm phổi mới cao hơn so với viêm phổi do nCoV", trích thông báo của đại sứ quán Trung Quốc. Hiện chưa rõ loại bệnh viêm phổi mà đại sứ quán Trung Quốc đề cập tới liên quan tới một loại virus corona hay chủng khác.

Global Times, một tờ báo của People' Daily, cơ quan ngôn luận của đảng Cộng sản Trung Quốc, cho hay Bộ Ngoại giao Kazakhstan "đã không trả lời câu hỏi về cảnh báo của đại sứ quán Trung Quốc".

Hồng Hạnh (Theo Reuters)