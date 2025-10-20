Kawasaki ZX-6R 2025 - sportbike giá 299 triệu đồng

Phiên bản mới của mẫu môtô thể thao tầm trung nhà Kawasaki có kiểu dáng góc cạnh hơn trước, động cơ 636 phân khối, công suất 124 mã lực.

Hôm 19/10, Kawasaki Việt Nam trình làng bản nâng cấp mới của ZX-6R. Xe vẫn nhập Thái Lan, bán ra một phiên bản giá 299 triệu đồng.

Kawasaki ZX-6R 2025 lột xác so với bản tiền nhiệm khi thiết kế đổi mới hoàn toàn. Lấy cảm hứng từ đàn anh ZX-10R, những đường nét góc cạnh, hiếu chiến dày đặc trên ZX-6R.

Phần đèn pha LED thấu kính của ZX-6R được thiết kế lại. Quây gió và các mảng ốp trên thân xe hình khối kiểu 3D. Kính chắn gió phía trước và đuôi xe vuốt nhọn. Xe vẫn phát triển dựa trên khung sườn ống thép. Trọng lượng ướt khoảng 198 kg.

ZX-6R sở hữu các trang bị tiêu chuẩn của phân khúc như phanh đĩa kép đường kính 310 mm bánh trước, đĩa đơn 220 mm bánh sau. Giảm xóc hành trình ngược phía trước và lò xo trụ phía sau. Các giảm xóc này đều có thể điều chỉnh độ hồi, nén.

Đồng hồ tốc độ trên mẫu xe Kawasaki loại TFT 4,3 inch, cho phép kết nối điện thoại thông minh nhằm hiển thị cuộc gọi đến, thông tin về mức nhiên liệu, quãng đường lăn bánh, tốc độ trung bình...

Động cơ 4 xi-lanh trên Kawasaki ZX-6R vẫn giữ nguyên dung tích 636 phân phối như bản tiền nhiệm, công suất 124 mã lực, mô-men xoắn 69 Nm. Khi kích hoạt Ram Air, hệ thống nạp khí tối ưu hiệu suất, công suất tăng lên 129 mã lực.

Các công nghệ hỗ trợ lái quen thuộc trên ZX-6R như kiểm soát lực kéo, sang số nhanh hai chiều. Riêng hệ thống ABS được nâng cấp từ phiên bản 9.1MP lên 9.3MP, giúp tăng độ chính xác trong kiểm soát lực phanh và giảm thiểu hiện tượng bó cứng bánh khi phanh gấp hoặc vào cua.

Với giá bán 299 triệu đồng, Kawasaki ZX-6R hướng đến các đối thủ ở phân khúc sportbike tầm trung như Honda CBR650R (265 triệu đồng), Yamaha R7 (269 triệu đồng).

Phạm Trung