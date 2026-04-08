Kawasaki Z7 Hybrid 2026 giá từ 8.000 USD

Cặp Z7 Hybrid phiên bản mới bổ sung tính năng và công nghệ, tinh chỉnh thiết kế, bán ra vào nửa cuối năm.

Hãng môtô Nhật Bản Kawasaki giới thiệu Z7 Hybrid và Ninja Z7 Hybrid phiên bản mới cho thị trường Italy. Trong đó, Z7 Hybrid mang kiểu dáng nakedbike, Ninja Z7 Hybrid là dòng sportbike. Điểm nâng cấp đáng chú ý cho cặp Z7 Hybrid là quản lý hệ thống truyền động giữa chế độ EV và Hybrid. Trước đây, việc chuyển đổi giữa chế độ chạy điện EV và chế độ hybrid được giới hạn ở tốc độ thấp thì nay ở tốc độ cao hơn lên tới 60 km/h.

Nâng cấp này cho phép người lái di chuyển trong khu vực đô thị, hay những khu vực có quy định về môi trường, bằng chế độ EV mà không cần phải giảm tốc độ quá nhiều.

Một tính năng mới là số tự động, giờ đây cũng có sẵn ở chế độ thể thao (Sport). Tính năng mới này giúp cặp Z7 Hybrid của Kawasaki đa năng hơn, đáp ứng cả những người tìm kiếm sự thoải mái và những người không muốn từ bỏ cảm giác phấn khích khi chạy môtô.

Các trang bị tiêu chuẩn trên Z7 Hybrid gồm màn hình màu kỹ thuật số hiển thị đầy đủ thông tin xe, hệ thống đèn chiếu sáng LED, kết nối với điện thoại thông minh qua ứng dụng. Phanh đĩa cả hai bánh, tích hợp hệ thống chống bó cứng phanh ABS. Xe còn có chế độ dắt bộ hoặc lùi.

Z7 Hybrid lắp động cơ xi-lanh đôi song song, 4 thì, làm mát bằng chất lỏng, dung tích 451 phân khối, kết hợp với một môtơ điện. Động cơ sản sinh công suất 69 mã lực tại 10.500 vòng/phút, mô-men xoắn 60,4 Nm tại 2.800 vòng/phút. Hộp số tự động giả lập 6 cấp. Mức tiêu hao nhiên liệu 3,7 lít/100 km với chế độ Eco-Hybrid (AT) hay 4 lít ở chế độ Sport-Hybrid (MT), theo công bố của hãng.

Theo kế hoạch, Kawasaki Z7 Hybrid và Ninja Z7 Hybrid 2026 bán ra thị trường Italy vào nửa cuối năm với giá từ 8.000 USD.

Đây cũng là mẫu môtô hybrid đầu tiên trên thế giới mang đến cho người lái những trải nghiệm lái mới và hấp dẫn: khả năng tăng tốc tức thì từ trạng thái đứng yên tương đương với dòng môtô 1.000 phân khối (nhờ chức năng e-boost), tiết kiệm nhiên liệu ngang ngửa dòng 250 phân khối.

