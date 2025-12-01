Kawasaki W230 - môtô hoài cổ giá 125 triệu đồng

Kawasaki W230 sở hữu phong cách hoài cổ quen thuộc của dòng W được Kawasaki khai sinh vào giữa thập niên 1960. Xe mang tinh thần dễ lái, tự do và hướng đến những khách hàng trẻ thích xê dịch.
Khung sườn của xe làm bằng thép dạng đôi. Trọng lượng xe khoảng 143 kg.
Nét cổ điển của W230 có trên nhiều chi tiết. Trong đó cụm đèn pha, xi-nhan dạng tròn với công nghệ LED.
Phần tay lái đặt cao hơn bình xăng và yên, cho tư thế ngồi thoải mái. Gương chiếu hậu cũng dạng tròn hoài cổ.
W230 trang bị hai đồng hồ trước tay lái, một báo tốc độ và mức nhiên liệu. Loại còn lại thể hiện mức vòng tua, cấp số và các cảnh báo của động cơ.
Bình xăng hình giọt nước dung tích 12 lít trên Kawasako W230. Mẫu xe bán ra tại Việt Nam đợt này chỉ với một màu: lục nhám ánh kim (Metallic Matte Dark Green).
Mẫu xe Kawasaki trang bị phuộc ống lồng truyền thống. Vành 18 inch bánh trước, dạng căm và phanh đĩa (kèm ABS).
Yên phân tầng nhẹ với các nếp đan xen. Chiều cao yên 745 mm của W230 phù hợp với hầu hết người Việt trưởng thành.
Đèn hậu hình chữ nhật và xi-nhan dạng tròn gợi nét hoài niệm. Vè chắn bùn trước, sau đều mạ crôm sáng bóng.
Bánh sau dùng vành 17 inch, cũng trang bị phanh đĩa đơn và công nghệ chống bó cứng phanh ABS như bánh trước.
Ống xả làm bằng thép không gỉ cũng là một điểm nhấn hoài cổ trên W230. Giảm xóc sau dạng lò xo đôi.
Kawasaki W230 2025 trang bị động cơ SOHC 233 phân khối, làm mát bằng không khí, công suất 18 mã lực tại 7.000 vòng/phút, mô-men xoắn 18,6 Nm tại 5.800 vòng/phút. Hộp số 6 cấp.
Giá bán của W230 là 124,9 triệu đồng. Tại Việt Nam, xe chưa có đối thủ cạnh tranh trực tiếp. Định vị cao hơn mẫu xe Kawasaki hiện có Honda CB350 H'ness giá 129,9 triệu đồng, động cơ 350 phân khối.
Thành Nhạn