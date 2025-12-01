Kawasaki W230 - môtô hoài cổ giá 125 triệu đồng

Kawasaki W230 sở hữu phong cách hoài cổ quen thuộc của dòng W được Kawasaki khai sinh vào giữa thập niên 1960. Xe mang tinh thần dễ lái, tự do và hướng đến những khách hàng trẻ thích xê dịch.

Khung sườn của xe làm bằng thép dạng đôi. Trọng lượng xe khoảng 143 kg.