Kavi Group giới thiệu dự án Lake One City

Sự kiện đã thu hút hơn 300 chuyên viên kinh doanh và 400 khách hàng quan tâm, sáng 17/12.

Lake One City được triển khai trên quỹ đất quy mô gần 5,4 ha với 187 sản phẩm, sở hữu hai mặt tiền đường bao gồm Lộ giới 36m và Tỉnh lộ T23.

Tại sự kiện, nhà phát triển dự án Kavi Group cho biết, Lake One City dự án là tâm huyết của chủ đầu tư cũng như nhà phát triển với mong muốn mang lại trải nghiệm sống mới cũng như cơ hội đầu tư cho người dân tại thị xã Bình Long, Bình Phước.

Toàn cảnh lễ giới thiệu dự án Lake One City. Ảnh: Kavi Group

Dự án bao gồm ba phân khu cùng với loạt các tiện ích, hứa hẹn sẽ mang đến một không gian sống mới mẻ tại Bình Long. Hiện tại, dự án đã hoàn thiện hạ tầng giao thông, ngầm hóa hệ thống điện nước và pháp lý.

Cũng trong sự kiện giới thiệu dự án Lake One City, nhà phát triển dự án Kavi Group đã ký kết với đối tác chiến lược là các ngân hàng lớn. Theo đó, ngân hàng cam kết sẽ hỗ trợ cho khách hàng vay vốn khi mua sản phẩm tại dự án. Trong hoàn cảnh các ngân hàng đang siết chặt vay vốn tín dụng với bất động sản thì đây là minh chứng cho sự an toàn và tiềm năng sinh lời của Lake One City.

Cùng với đó, lễ bàn giao sổ hồng dự án Lake One City giữa chủ đầu tư và nhà phát triển đã diễn ra trước sự chứng kiến của hàng trăm khách hàng. Tập đoàn Kavi cũng công bố các chính sách chiết khấu với những phần quà giá trị dành cho khách hàng phát sinh giao dịch.

Tập đoàn Kavi liên kết với các ngân hàng hỗ trợ vay vốn, các chính sách ưu đãi chiết khấu. Ảnh: Kavi Group

Trước đó nằm trong chuỗi hoạt động ra mắt dự án, Tập đoàn Kavi đã phối hợp với chính quyền xã Thanh Lương tổ chức sự kiện cộng đồng với chủ đề "Giáng sinh vui vẻ, san sẻ yêu thương". Các hoạt động vui chơi đã diễn ra với hơn 200 phần quà dành tặng cho gia đình cùng các các em học sinh xã Thanh Lương.

Đại diện Kavi Group tặng quà cho các em học sinh xã Thanh Lương. Ảnh: Kavi Group

Việc sở hữu nhiều ưu thế cộng hưởng với sự đầu tư từ nhà phát triển Kavi Group, Lake One City mở ra cơ hội đầu tư cuối năm 2022 và đầu năm 2023.

Yên Chi