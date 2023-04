Katy Perry hát tại hòa nhạc đăng quang của Vua Charles III

Katy Perry cùng Lionel Richie, Andrea Bocelli sẽ biểu diễn tại sự kiện sau lễ đăng quang của Vua Charles III.

Buổi hòa nhạc diễn ra vào ngày 7/5 - một ngày sau khi Vua Charles III và Vương hậu Camilla đăng quang. Theo Pagesix, ca sĩ cho biết rất vui khi được tham gia sự kiện, từ đó giúp phát triển Quỹ Bảo vệ Trẻ em của British Asian Trust. Perry làm đại sứ của tổ chức phi lợi nhuận do Vua Charles III đồng sáng lập nhằm giải quyết vấn đề nghèo đói ở Nam Á từ năm 2020 tới nay.

Ca sĩ sinh năm 1984 có nhiều bản hit với hơn một tỷ lượt xem trên YouTube như Dark House, Roar, Bon Appétit, Fire Work, Last Friday Night, Hot N Cold. Tháng 8/2020, Katy Perry và chồng Orlando Bloom chào đón con gái đầu lòng - Daisy Dove. Trong hai năm, Katy tập trung cho gia đình. Tháng 10/2022, cô tái xuất làng nhạc với ca khúc Where We Started, song ca cùng Thomas Rhett.

Katy Perry (trái) và Lionel Richie sẽ tham dự sự kiện. Ảnh: CNN

Ngoài Katy Perry, các nghệ sĩ khác xác nhận biểu diễn là Lionel Richie, Andrea Bocelli, Sir Bryn Terfel, Freya Ridings, nhóm Take That và Alexis Ffrench.

Richie nói đây là sự kiện chỉ có một lần trong đời, được tham gia là niềm vinh dự và kỷ niệm với ông. Năm 2019, Lionel Richie được bổ nhiệm làm đại sứ toàn cầu đầu tiên và chủ tịch nhóm đại sứ toàn cầu của Prince’s Trust - tổ chức do Vua Charles III thành lập năm 1976 nhằm giúp đỡ những thanh niên có hoàn cảnh khó khăn.

Nhóm nhạc Take That sẽ biểu diễn cùng nhau lần đầu tiên kể từ năm 2019 với ba thành viên gồm Gary Barlow, Howard Donald và Mark Owen. Họ nói tất cả nóng lòng được trở lại sân khấu.

Theo BBC, buổi hòa nhạc đánh dấu chương mới trong lịch sử quốc gia với chủ đề về tình yêu, sự tôn trọng và lạc quan, bên cạnh đó tôn vinh Khối Thịnh vượng chung Anh. Chương trình kết hợp nhiều thể loại âm nhạc như pop, cổ điển.

Vua Charles III và Vương hậu Camilla sẽ đăng quang vào ngày 6/5, sau khi Nữ hoàng Elizabeth II qua đời tháng 9/2022. Ảnh: Reuters

Trong khi đó, nhiều nghệ sĩ không quan tâm tới việc trở thành một phần của chương trình. Rolling Stone đưa tin Adele, Elton John, Robbie Williams và Spice Girls nằm trong số những nghệ sĩ từ chối lời mời biểu diễn. Nhiều chuyên gia dự đoán các ca sĩ sợ bị liên lụy tới vấn đề của hoàng gia Anh.

Nhà báo Simon Jones nói: "Gia đình hoàng gia Anh đã đối mặt nhiều tai tiếng gần đây khiến ai biểu diễn tại chương trình sẽ phải xem xét liệu họ có gặp phản ứng dữ dội của người hâm mộ không".

Theo Page Six, Hoàng tử Harry - con trai út của Vua Charles III sẽ tham dự sự kiện trong khi Meghan Markle ở lại California cùng hai con. Căng thẳng giữa Harry - Meghan và hoàng gia Anh dâng cao sau khi hai người tiết lộ nhiều chuyện "thâm cung bí sử" trong cuộc phỏng vấn với nhà đài Mỹ hồi tháng 3/2021. Hai vợ chồng thậm chí tố một thành viên hoàng gia phân biệt chủng tộc với con trai họ là Archie, dấy lên cuộc khủng hoảng lớn nhất bảy thập niên trị vì của cố Nữ hoàng Elizabeth II.

Vua Charles III sẽ được trao vương miện tại Tu viện Westminster của London vào ngày 6/5 trong một buổi lễ tráng lệ với những truyền thống có từ 1.000 năm trước, theo Reuters.

Thanh Giang