Katy Perry bị tố cáo 'tấn công tình dục'

Diễn viên Australia Ruby Rose cáo buộc Katy Perry "tấn công tình dục" cô tại một hộp đêm gần 20 năm trước, còn phía ca sĩ phủ nhận.

Trên Threads ngày 12/4, người mẫu kiêm diễn viên Ruby Rose, 40 tuổi, gây chú ý với nhiều bình luận về Katy Perry dưới một bài đăng của trang Complex Music. Cô cho rằng bị giọng ca Roar quấy rối trong hộp đêm Spice Market ở Melbourne, Australia, khi cô mới ngoài 20 tuổi. Rose cáo buộc Katy Perry có hành vi thô thiển đến mức khiến cô nôn lên người nghệ sĩ.

Theo Ruby Rose, sau sự việc, cô công khai kể chuyện này với mọi người nhưng sửa lại "câu chuyện say xỉn hài hước" vì không biết xử lý thế nào. Sau đó, Rose quyết định giữ bí mật vì Katy Perry đồng ý giúp cô xin visa Mỹ. Dù vậy, cô luôn cảnh báo mọi người Perry "không phải người tốt".

Chân dung diễn viên Ruby Rose (trái) và Katy Perry.

Trả lời một bình luận khác của fan, cô viết tiếp: "Tôi phải mất gần hai thập niên mới dám nói điều này một cách công khai. Dù vậy, tôi rất biết ơn thời gian đủ lâu để tôi tìm thấy tiếng nói của mình. Điều này chỉ cho thấy việc bị chấn thương tâm lý và tấn công tình dục gây ra tác động lớn đến mức nào".

Diễn viên cũng cho rằng việc lên tiếng tố cáo vấn đề bạo lực, lạm dụng tình dục giữa phụ nữ với nhau "khó gấp 100 lần" so với sai phạm do đàn ông gây ra.

Dù vậy, Ruby Rose cho biết không hứng thú trình báo sự việc. Theo Rose, Katy Perry hoàn toàn có thể kiện mình nhưng cô biết ca sĩ không làm vậy vì những gì cô nói là sự thật. Cô khẳng định bản thân giữ hình ảnh liên quan, có nhiều người chứng kiến sự việc.

Không lâu sau khi các bình luận gây chú ý, Katy Perry phủ nhận tất cả. Trong thông báo gửi Variety ngày 13/4, phía ca sĩ tuyên bố: "Các cáo buộc về Katy Perry đang được Ruby Rose lan truyền trên mạng xã hội không chỉ sai sự thật, còn là những lời dối trá nguy hiểm, liều lĩnh". Đại diện của cô cũng chỉ ra trước đây Rose nhiều lần đưa ra lời buộc tội nghiêm trọng về người khác, liên tục bị người trong cuộc bác bỏ.

Ruby Rose sinh năm 1986 tại Australia, là người mẫu, diễn viên và người dẫn chương trình truyền hình. Theo IMDb, cô bắt đầu nổi tiếng tại Mỹ sau khi đóng chính series Orange Is the New Black mùa ba và bốn. Cô cũng góp mặt trong nhiều phim điện ảnh như Resident Evil: The Final Chapter (2016), xXx: Return of Xander Cage (2017) và John Wick: Chapter 2 (2017).

Katy Perry, 42 tuổi, là ca sĩ, nhạc sĩ nổi tiếng người Mỹ, một trong những biểu tượng nhạc pop thập niên 2010. Cô có nhiều bản hit như Dark Horse, Roar, Bon Appétit, Firework, Last Friday Night, Hot N Cold. Cô từng có một cuộc hôn nhân với danh hài Anh Russell Brand từ năm 2010 đến 2012. Hiện ca sĩ hẹn hò cựu Thủ tướng Canada Justin Trudeau.

Phương Thảo (theo People, Variety)