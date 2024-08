Katie Ledecky bắt kịp kỷ lục của Michael Phelps

PhápHuyền thoại bơi nữ Katie Ledecky lần thứ tư liên tiếp giành HC vàng bơi 800m tự do ở Olympic, bắt kịp kỷ lục của huyền thoại Michael Phelps.

Ledecky đã thống trị nội dung này từ Olympic 2012. Chiến thắng ở Paris đồng nghĩa cô và Phelps là hai kình ngư hiếm hoi giành HC vàng Olympic bốn lần ở cùng một nội dung. Trong khi Ledecky vô đối ở cự ly 800m, Phelps đã bốn lần chiến thắng nội dung 200m hỗn hợp cá nhân nam từ Olympic 2004 tới Olympic 2016.

Sau khi chiến thắng, Ledecky tuyên bố cô sẽ tiếp tục dự Olympic 2028 tại Los Angeles với hy vọng phá kỷ lục này.

Katie Ledecky đi vào lịch sử khi giành HC vàng 800m tự do lần thứ tư liên tiếp tại Olympic. Ảnh: AFP

Ở phần thi chung kết hôm qua 3/8, thành tích 8 phút 11 giây 04 giúp Ledecky đánh bại Ariarne Titmus (Australia) và Paige Madden (Mỹ). Cả Titmus và Madden đều đạt thành tích cá nhân tốt nhất, nhưng vẫn không đủ để vượt qua Ledecky. Titmus giành HC bạc với thời gian 8 phút 12 giây 29, trong khi Madden về thứ ba với 8 phút 13 giây 00.

Sau khi bắt kịp Phelps, Ledecky khiêm tốn: "Tôi không quá để tâm vào những kỷ lục nên nghe tai này ra tai kia mà thôi. Tôi chỉ tập trung vào mục tiêu của riêng mình, vào thời gian, vào kỹ thuật. Báo chí có thể viết về kỷ lục, các bạn có thể tập trung vào vấn đề đó, nhưng cá nhân tôi sẽ chỉ tập trung vào mục tiêu của mình".

Với chiến thắng này, Ledecky giành HC vàng Olympic thứ chín, nhiều nhất trong lịch sử của một VĐV nữ người Mỹ ở bất kỳ môn thể thao Olympic nào. Thành tích này cũng giúp cô sánh ngang với huyền thoại TDDC người Liên Xô Larisa Latynina về số lượng HC vàng giành được bởi một VĐV nữ trong lịch sử Olympic. Latynina thi đấu tại Olympic 1956, 1960 và 1964.

Tổng cộng, Ledecky giành 14 huy chương, cũng là con số nhiều nhất từ trước đến nay bởi một VĐV nữ người Mỹ ở bất kỳ môn thể thao Olympic nào. Nội dung 800m nữ cũng khép lại kỳ Olympic 2024 thành công với kình ngư 27 tuổi. Vào ngày thi đấu đầu tiên, cô giành HC đồng 400m tự do, xếp sau Titmus và Summer McIntosh (Canada). Sau đó, cô giành HC vàng 1.500m tự do và HC bạc tiếp sức 4x200m tự do nữ.

Duy Đoàn (theo USA Today)