Katie Holmes tái ngộ tình đầu

MỹKatie Holmes gặp lại tình đầu - diễn viên Joshua Jackson, dự kiến đóng cùng anh trong phim "Happy Hours" do cô đạo diễn.

Theo People, Katie Holmes và Joshua Jackson gặp nhau trên phố New York hôm 21/7. Paparazzi chụp được cảnh cả hai trò chuyện say sưa, thi thoảng Katie hoa tay múa chân còn Joshua dựa vào lan can và lắng nghe. Cặp sao hẹn hò năm 1997 khi đóng chung series Dawson's Creek (1998-2003). Hai người chia tay năm 1998 nhưng vẫn làm bạn và đóng chung những phần sau. Trên podcast Dinner on Me tháng 4, Joshua cho biết giữ mối quan hệ thân thiết với bạn gái cũ.

Katie Holmes và Joshua Jackson trên phố New York hôm 21/7. Ảnh: Mega

Cùng ngày 21/7, Katie Holmes giới thiệu dự án mới cùng Joshua Jackson trên Instagram. Minh tinh đăng ảnh cả hai, gọi màn tái hợp này là "minh chứng cho một tình bạn". Happy Hours là tác phẩm thứ ba do cô chỉ đạo sau Alone Together (2022), Rare Objects (2023).

Theo Deadline, Katie không chỉ đạo diễn mà còn biên kịch và đóng chính. Phim thuộc thể loại hài chính kịch gồm ba phần, xoay quanh hai nhân vật (do Katie và Joshua đảm nhận) tìm cách vun đắp tình cảm giữa những thách thức từ công việc, trách nhiệm gia đình. Tác phẩm tập trung khai phá hành trình cảm xúc của những người từng yêu nhau thời trẻ, tái ngộ khi trưởng thành.

Katie Holmes và bạn trai cũ Joshua Jackson trong hình quảng bá phim. Ảnh: Instagram Katie Holmes

Katie Holmes, 47 tuổi, là diễn viên, nhà sản xuất phim Mỹ. Cô được biết đến qua vai diễn Joey Potter trong Dawson’s Creek, sau đó nổi tiếng với một số phim khác như Batman Begins (2005), Pieces of April (2003). Cô là vợ cũ của tài tử Tom Cruise, có cuộc ly hôn ồn ào với anh vào năm 2012. Sáu năm chung sống, cả hai có một con gái - Suri, hiện 19 tuổi. Sau Tom Cruise, cô trải qua nhiều mối tình khác như với diễn viên Jamie Foxx, đầu bếp Emilio Vitolo Jr. và ca sĩ Bobby Wooten III.

Joshua Jackson, 47 tuổi, là diễn viên Mỹ có các tác phẩm nổi bật như Dawson’s Creek, The Skulls (2000), Fringe (2008-2013). Năm 2019, anh kết hôn diễn viên Jodie Turner-Smith, có một con gái hiện năm tuổi. Sau khi ly hôn năm 2023, Joshua lần lượt hẹn hò sao A Quiet Place Lupita Nyong'o, người mẫu Nastassja Roberts.

Phần intro của series "Dawson's Creek" Phần intro của phim truyền hình "Dawson's Creek". Katie Holmes xuất hiện từ giây 0:14, Joshua Jackson từ giây 0:20. Video: YouTube/ skyMTV

Phương Thảo (theo People)