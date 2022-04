Katie Holmes công khai bạn trai mới

Minh tinh Mỹ Katie Holmes hẹn hò nghệ sĩ âm nhạc Bobby Wooten III, kém cô 11 tuổi.

Ngày 29/4, trang People đăng loạt ảnh cặp tình nhân đi dạo ở New York, họ phối trang phục năng động, vừa đi vừa uống cà phê. Katie Holmes và Bobby Wooten III có lúc cởi khẩu trang hôn nhau. Người đẹp 44 tuổi còn đưa Bobby Wooten III gặp mẹ cô, bà Kathy Holmes.

Katie Holmes và Bobby Wooten III ở công viên. Ảnh: People

Bobby Wooten III sinh năm 1989, là nhạc công, nhạc sĩ từng được đề cử Grammy. Anh từng hợp tác nhiều ca sĩ như Jennifer Lopez, Jennifer Hudson, Machine Gun Kelly. Một người quen của Wooten nhận xét về nhạc công: "Anh ấy là chàng trai tuyệt vời, tử tế và tài năng".

Katie Holmes trải qua cuộc hôn nhân với tài tử Tom Cruise, họ ly dị năm 2012, con gái sống cùng mẹ. Sau khi ly hôn, Katie Holmes hẹn hò nhiều chàng trai, trong đó có diễn viên Jamie Foxx. Năm 2020, người đẹp công khai quan hệ yêu đương với đầu bếp Emilio Vitolo, chuyện tình kéo dài gần một năm.

Đôi tình nhân thân mật trên phố. Ảnh: People

Katie Holmes hoạt động giải trí 22 năm, từng đóng Dawson’s Creek, The Ice Storm, Mad Money... Những năm gần đây cô tham gia Brahms: The Boy 2, The Secret: Dare to Dream. Năm nay, người đẹp làm nhà sản xuất, đồng đạo diễn cho phim Alone Together.

Trên Elle, Katie Holmes từng nói cảm thấy dự do và hạnh phúc ở tuổi tứ tuần, không lo lắng về tuổi tác và có nhiều dự định cho công việc. Diễn viên nói: "Tôi sợ hãi khi chạm ngưỡng 40 nhưng giờ mọi chuyện đều ổn. Cuộc sống và sự nghiệp vẫn giống như trước".

Như Anh (theo People)