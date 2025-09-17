Katalon vào top 3 đơn vị kiểm thử phần mềm ứng dụng AI

Katalon, công ty giải pháp kiểm thử phần mềm ứng dụng AI, vừa được nền tảng G2 ghi tên trong top 3 công ty cung cấp công cụ tốt nhất.

Danh hiệu từ G2 được trao dựa trên đánh giá của người dùng, cũng như các khách hàng doanh nghiệp dành cho Katalon. Trước đó, công ty đã 14 lần liên tiếp giữ vị trí Nhà Tiên phong trong mảng kiểm thử tự động và sở hữu danh hiệu Enterprise Leader của G2.

Ông Lâm Quốc Vũ, Nhà sáng lập kiêm Giám đốc điều hành Katalon, cho biết khác với nhiều đối thủ chỉ coi AI như một tính năng bổ sung, Katalon phát triển sản phẩm với AI là cốt lõi, được triển khai xuyên suốt gồm Katalon Studio, Runtime Engine, TestOps và TestCloud. Đầu năm 2025, Katalon giới thiệu TrueTest – công cụ kiểm thử AI-native đầu tiên trên thế giới có khả năng học trực tiếp từ hành vi người dùng thực. TrueTest tự động tạo và cập nhật kịch bản kiểm thử khi ứng dụng thay đổi, giảm công việc bảo trì thủ công và hạn chế rủi ro từ những tập lệnh phức tạp.

AI đang định hình lại cách phần mềm được phát triển: nhanh hơn nhưng cũng yêu cầu chất lượng cao hơn. Với nền tảng AI-native, Katalon giúp doanh nghiệp giảm tới 80% công sức xây dựng kịch bản và 75% chi phí bảo trì, từ đó tập trung nguồn lực cho đổi mới. "Việc được G2 công nhận là minh chứng cho niềm tin mà các tập đoàn toàn cầu như Oracle, Samsung và NASDAQ dành cho Katalon trong việc đảm bảo chất lượng phần mềm và nâng cao trải nghiệm người dùng", ông Vũ nói.

Hạng mục AI Software testing là hạng mục mới được G2 giới thiệu nhằm phản ánh sự dịch chuyển của ngành kiểm thử trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo ngày càng được áp dụng rộng rãi. Ông Adam Crivello, Nghiên cứu cấp cao mảng Phát triển phần mềm tại G2, nhận định, kiểm thử ứng dụng AI đang tái định hình quy trình kiểm thử, khi có thể vừa khởi tạo, vừa tự động điều chỉnh kịch bản theo sự phát triển của ứng dụng. Khả năng này giúp giảm gánh nặng bảo trì và rút ngắn chu kỳ phát hành.

Ngoài G2, Gartner - công ty nghiên cứu và tư vấn toàn cầu - cũng ghi nhận Katalon TrueTest là một trong những giải pháp kiểm thử tiên phong, có khả năng tự động tạo, thực thi và phân tích kiểm thử, giúp rút ngắn thời gian phát hành, tối ưu chi phí và nâng cao chất lượng. Với lợi thế AI-native, Katalon đang góp phần định hình lại tiêu chuẩn kiểm thử phần mềm, hướng tới tốc độ nhanh hơn, chi phí hợp lý hơn và độ tin cậy cao hơn ở quy mô toàn cầu.

Katalon thành lập năm 2016, có trụ sở chính tại Atlanta (Mỹ), phát triển lĩnh vực kiểm thử phần mềm được hỗ trợ bởi AI, giúp các chuyên gia kiểm thử kết hợp kỹ năng kiểm thử thủ công, kiểm thử tự động và AI để mang đến trải nghiệm số. Công ty hỗ trợ các tổ chức tăng tốc chu kỳ phát triển phần mềm, tối ưu quy trình kiểm thử và rút ngắn thời gian đưa sản phẩm ra thị trường mà vẫn đảm bảo độ tin cậy và chất lượng ở quy mô lớn.

Trong bối cảnh doanh nghiệp đẩy mạnh số hóa và ứng dụng AI tạo sinh để phát triển phần mềm nhanh hơn, các phương pháp kiểm thử truyền thống ngày càng bộc lộ hạn chế. Việc xây dựng và bảo trì kịch bản tốn kém khiến kiểm thử khó bắt kịp tốc độ phát triển. Đây là lý do kiểm thử ứng dụng AI trở thành đòn bẩy cạnh tranh quan trọng.

Theo Fortune Business Insights, thị trường này dự kiến tăng trưởng từ 856,7 triệu USD năm 2024 lên 3,8 tỷ USD vào năm 2032. Xu hướng này đã trở nên phổ biến. Báo cáo Tình trạng Chất lượng Phần mềm 2025 của Katalon cho thấy 61% nhóm QA đã ứng dụng AI để tự động hóa các tác vụ lặp lại, tiết kiệm thời gian cho công việc mang tính chiến lược, trong khi World Quality Report ghi nhận tỷ lệ này đạt 77%.

