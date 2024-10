Katalon đồng hành cùng sinh viên Việt Nam

Katalon trao tặng 24 máy tính xách tay và học bổng trị giá 30 triệu đồng cho sinh viên tổ chức Passerelles Numériques Việt Nam (PNV).

Đơn vị còn hỗ trợ PNV đặt quạt máy cho tất cả phòng học và hoàn thiện cơ sở vật chất, giúp hạn chế ngập nước, cải thiện điều kiện giảng dạy và học tập. Hoạt động được đóng góp bởi nhân viên của Katalon toàn cầu thông qua chương trình chạy bộ "Make every miles count" và Hội chợ gây quỹ "IT Raises IT". Đây là một phần trong cam kết thực hiện mục tiêu phát triển bền vững "Giáo dục có chất lượng" (SDG4 - Quality Education) của toàn thể nhân viên Katalon.

Ngoài tài trợ trang thiết bị và học bổng, Katalon sẽ tiếp tục đồng hành cùng PNV thông qua các hoạt động chia sẻ kiến thức và định hướng nghề nghiệp nhằm giúp sinh viên tiếp cận ngành công nghệ thông tin, đồng thời mở ra nhiều cơ hội việc làm trong tương lai.

Đại diện Katalon trao máy tính và học bổng cho đại diện PNV. Ảnh: Katalon

Là doanh nghiệp cung cấp giải pháp kiểm thử phần mềm tự động, Katalon không chỉ tập trung phát triển sản phẩm mà còn cam kết thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững. Giáo dục là lĩnh vực được doanh nghiệp đặc biệt chú trọng. Công ty tin rằng một nền tảng giáo dục vững chắc sẽ góp phần mang đến thay đổi tích cực cho tương lai.

Theo ông Trần Kiến Uy, Tổng giám đốc Katalon, mỗi sinh viên đều có tiềm năng thành công và giáo dục là con đường tốt nhất để vươn lên. "Chúng tôi hy vọng với sự hỗ trợ này, các em sẽ có thêm động lực để tập trung học tập, kiên trì theo đuổi đam mê. Từ đó, mở ra nhiều cơ hội hơn cho tương lai và trở thành chỗ dựa vững chắc cho gia đình", ông nói.

Tại sự kiện, bà Võ Hoàng Thùy Trang - Giám đốc Quốc gia PNV cho biết, sự đồng hành của Katalon sẽ giúp các em trong tổ chức có điều kiện học tập tốt hơn. "Một chiếc laptop với cấu hình đủ tốt sẽ giúp các em dễ dàng hơn khi học, làm bài tập tại trường cũng như tại ký túc xá khi cần. Ngoài ra, trang thiết bị hiện đại và cơ sở vật chất được nâng cấp sẽ góp phần nâng cao hiệu quả giảng dạy của thầy cô", bà Trang nói thêm.

Một buổi học tại Katalon Studio - Phòng học máy tính được tài trợ bởi công ty Katalon. Ảnh: Katalon

Thành lập năm 2010 tại Đà Nẵng, PNV cung cấp chương trình đào tạo Công nghệ thông tin miễn phí kéo dài 3 năm cho thanh niên từ 18 đến 23 tuổi có hoàn cảnh khó khăn trên khắp Việt Nam, đặc biệt ở các tỉnh miền Trung.

PNV cho biết, trong hơn một thập kỷ qua, tổ chức này đã hỗ trợ hơn 545 sinh viên, trong đó 96% tốt nghiệp đã có việc làm với mức lương trung bình hơn 20 triệu đồng mỗi tháng. Hiện có 3 cựu sinh viên PNV đang làm việc tại Katalon. Các em bắt đầu hành trình tại doanh nghiệp này từ năm 2020 với vai trò thực tập sinh và sau đó phát triển thành chuyên viên.

"Chúng tôi mong rằng sẽ có thêm nhiều tổ chức, doanh nghiệp cùng chung tay với PNV mang đến giáo dục chất lượng và cơ hội việc làm cho thanh thiếu niên có hoàn cảnh khó khăn. Katalon cam kết là một trong những đơn vị đồng hành trong hành trình ý nghĩa này", ông Uy chia sẻ.

Nhân viên Katalon. Ảnh: Katalon

Trong tháng 8, Katalon đã tổ chức sự kiện chạy bộ gây quỹ tại Việt Nam, Mỹ, và Ấn Độ. Sự kiện mang chủ đề "Make Every Mile Count" (tạm dịch: Biến từng bước chân thành giá trị). Đây là năm thứ hai doanh nghiệp tổ chức hoạt động này, thu hút hơn 300 nhân viên tham gia. Ngoài ra, nhân viên Katalon còn tích cực tham gia các hoạt động hội chợ để mở rộng nguồn quỹ.

