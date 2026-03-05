Kasim Hoàng Vũ - ký ức thanh xuân

Kasim Hoàng Vũ là ký ức thanh xuân của khán giả thập niên 2000-2010, được ví như "cơn lốc âm nhạc", trước khi qua đời ở tuổi 46.

Ca sĩ qua đời tại Mỹ sau thời gian chống chọi với bệnh u xương hàm, hôm 1/3. Vài ngày sau, nhiều người quen mới hay tin, bởi gia đình giữ lại sự riêng tư cho anh đến phút cuối.

"Vĩnh biệt Kasim, kiếp sau vẫn là cơn lốc âm nhạc nhé", ca sĩ Đinh Hiền Anh - bạn học với Kasim ở Cao đẳng Nghệ thuật Quân đội - thương tiếc.

Ca sĩ Kasim Hoàng Vũ thời trẻ. Ảnh: Facebook Kasim Hoàng Vũ

Đi hát từ cuối thập niên 1990, Kasim Hoàng Vũ trải qua giai đoạn trầy trật trước khi thành công. Anh quê Đà Nẵng, mẹ là ca sĩ Bích Phương, bố là người Ai Cập. Ca sĩ từng cho biết giọng hát anh vì thế giàu nhiệt huyết như mảnh đất đầy nắng gió miền Trung. Ngày nhỏ, anh thừa hưởng đam mê lẫn năng khiếu âm nhạc từ mẹ, cũng là người định hình phong cách cho anh sau này. Sau khi tốt nghiệp phổ thông, Kasim ra Hà Nội, thi vào khoa Thanh nhạc, trường Nghệ thuật Quân đội.

Năm tháng trên ghế nhà trường, Kasim được nhiều tên tuổi gạo cội - vốn là bạn hữu của mẹ, như nhạc sĩ Nguyễn Cường, An Thuyên - uốn nắn. Nền tảng kỹ thuật vững chắc giúp anh trở thành giọng ca tiềm năng ở các cuộc thi, giành giải nhất Tiếng hát truyền hình phía Bắc, giải Ba Tiếng hát truyền hình toàn quốc năm 1999.

Đầu thập niên 2000, anh rời Hà Nội, khăn gói vào Nam với ước mơ ổn định cuộc sống. Dù vậy, con đường làm nghề nhiều chông gai hơn những gì Kasim tưởng tượng. Khi đó, dù có khá nhiều giải thưởng lận lưng, ca sĩ vẫn chật vật vì không có show.

Nhiều hôm, anh đến sân khấu 126, Trống Đồng - những tụ điểm âm nhạc nổi tiếng khi đó - xin được hát. Dù có năm, sáu năm học nhạc bài bản, Kasim vẫn phải đợi trong hậu trường, chờ hát thử xem khán giả liệu có vỗ tay. Nếu được hưởng ứng, anh nhận cátxê 100.000 đồng và được mời lần sau. "Buồn lắm, nhưng tôi nhủ thầm phải cố chịu đựng", anh từng nói.

Việc tham gia Sao Mai điểm hẹn 2004 với anh như cột mốc định mệnh. Năm ấy, cuộc thi lần đầu ra mắt, thu hút đông đảo chú ý của truyền thông lẫn khán giả. Cấu trúc đổi mới, mang dáng dấp truyền hình thực tế giúp các thí sinh phô diễn tài năng lẫn phong cách đa dạng qua từng vòng. Kasim Hoàng Vũ - với mái tóc xoăn lãng tử, phong cách đậm chất hip hop - là một trong những gương mặt gây ấn tượng ngay từ vòng đầu.

Không độc lạ như Tùng Dương, cũng không truyền thống như Ngọc Khuê, Kasim Hoàng Vũ tổng hòa lối hát giàu kỹ thuật nhưng vẫn bản năng, cảm xúc, như lời nhận xét của ban giám khảo Sao Mai điểm hẹn lúc đó. Càng về cuối, ca sĩ càng thể hiện bùng nổ. Ở liveshow tuần thứ tư, anh khuấy động không khí trường quay với Chuyện nhỏ (sáng tác: Tuấn Khanh), khiến khách mời lẫn khán giả phải nhún nhảy theo. Đêm chung kết, Kasim chiến thắng với giải cao nhất - Thí sinh được bình chọn nhiều nhất qua tổng đài điện thoại, đồng hạng với Tùng Dương - Thí sinh được Hội đồng nghệ thuật bình chọn.

Kasim Hoàng Vũ hát "Chuyện nhỏ" ở Sao Mai điểm hẹn năm 2004 Kasim Hoàng Vũ hát "Chuyện nhỏ" ở Sao Mai điểm hẹn năm 2004. Video: VTV

Kasim Hoàng Vũ vụt sáng ở làng nhạc miền Nam từ đó. Từ chỗ hát lót, anh được tăng thù lao nhanh chóng, cátxê mỗi đêm nhạc lên đến vài chục triệu đồng, vào giữa thập niên 2000. Anh còn là gương mặt đại diện cho nhiều nhãn hàng, được mời sang Thái Lan quay quảng cáo, có MV phát trên sóng truyền hình MTV nước này.

Giọng hát giàu truyền cảm giúp Kasim Hoàng Vũ thử nghiệm được nhiều dòng nhạc, song anh vẫn chọn pop làm thể loại chủ đạo. Nhờ vậy, tên tuổi Kasim tiếp tục đến gần với công chúng trẻ qua các bài hit, Vì yêu là ca khúc tiêu biểu. Lúc Kasim mới bước ra từ Sao Mai điểm hẹn, nhạc sĩ Xuân Hiếu liên lạc, nói: "Anh đang viết bài này hợp với em lắm. Anh em mình xem rồi thu âm luôn". Nghe thử bài hát, anh lập tức bị lôi cuốn bởi ca từ ngọt ngào, đưa vào CD đầu tay.

Ca khúc trở thành ký ức khó quên của khán giả thập niên 2000, được nhiều bạn trẻ chọn làm bản "karaoke quốc dân". Suốt 20 năm sau, mỗi lần biểu diễn trong, ngoài nước, Kasim luôn nhận được yêu cầu thể hiện bài hát từ khán giả.

Kasim Hoàng Vũ hát 'Vì yêu' Kasim Hoàng Vũ hát "Vì yêu". Video: YouTube Tuấn Phạm

Những năm 2010, dù không gây tiếng vang nhiều như trước, Kasim Hoàng Vũ vẫn hoạt động sôi nổi. Anh liên tiếp tung album lẫn DVD, như Bài cuối cho người tình (2011), Gọi nhau về (2013), Đợi em đợi đến hoa cũng tàn, Bài ca tình nhớ (2017) , Tiếng chuông ngân (2018). Bạn bè làng nhạc ngạc nhiên với năng suất làm việc của Kasim, có giai đoạn một tháng anh ra mắt hai CD. Năm 2012, dù bị tai nạn, anh bước lên sân khấu với cánh tay bó bột, giữ chân khán giả đến phút cuối trong chương trình Tình khúc vượt thời gian.

Năm 2020, anh rút khỏi làng nhạc, trước khi sức khỏe dần xuống dốc. Một trong những lần hiếm hoi Kasim Hoàng Vũ xuất hiện trên sân khấu trong nước trước khi lâm bệnh nặng là năm 2020, tại đêm nhạc tôn vinh các tác phẩm của Phú Quang. Khi ấy, nhạc sĩ đang điều trị trong bệnh viện và không thể có mặt. Kasim Hoàng Vũ khiến khán giả bồi hồi với tiết mục đàn piano và hát, tái hiện hình ảnh nhạc sĩ Phú Quang qua bài Catinat Cafe sáng.

Những năm cuối đời, Kasim Hoàng Vũ cùng người thân gây dựng cuộc sống ở Mỹ. Một thời gian, anh vẫn duy trì biểu diễn trên sân khấu hải ngoại, bên cạnh việc đầu tư phòng thu, tự sản xuất các MV cá nhân để đăng trên YouTube, trước khi chuyển qua kinh doanh.

Biến cố sức khỏe là cú sốc lớn với Kasim Hoàng Vũ thời điểm đó. Từ những cơn đau đầu tiên khi nhổ răng khôn, năm 2023, anh phát hiện bệnh viêm khớp xương hàm. Anh trải qua một lần phẫu thuật vào cuối năm, khiến gương mặt bị lệch, một phần cằm biến dạng. Sau đó, tình trạng của ca sĩ không cải thiện, buộc anh trở lại phòng mổ lần nữa vào tháng 8/2024. Từ đó, ca sĩ sụt cân, đau đớn, phải nghỉ dưỡng gần nửa năm. Suốt thời gian đó, ca sĩ hạn chế hoạt động cơ hàm, không được hát, chỉ ăn đồ ăn mềm.

Theo gia đình, anh từng thành công khi tậu được nhiều bất động sản. Dù vậy, Covid-19 bùng phát khiến việc kinh doanh lao đao. Sau này, khoản viện phí lớn khiến ca sĩ gánh áp lực, gần như cạn kiệt tài chính vì thời gian dài chữa bệnh. Ca sĩ Trizzie Phương Trinh cho biết trước khi nhập viện, Kasim Hoàng Vũ vẫn hàng ngày đứng bếp, duy trì công việc kinh doanh ở nhà hàng. Khi Kasim gặp khó khăn về tài chính, một số đồng nghiệp đứng ra tổ chức đêm nhạc quyên góp tiền giúp anh chữa bệnh.

Kasim Hoàng Vũ bên Trizzie Phương Trinh trong đêm nhạc ủng hộ anh ở Texas, Mỹ năm 2024. Ảnh: Ban tổ chức cung cấp

Sinh thời, Kasim Hoàng Vũ nhiều lần khẳng định thành công của anh không thể thiếu bóng dáng của mẹ. Sau khi chia tay chồng, mẹ anh nhiều năm một mình nuôi con. Bà đồng hành cùng anh trong nhiều chương trình với vai trò quản lý. Có những sự kiện, khi Kasim đang diễn, sau hậu trường, mẹ anh vừa quán xuyến công việc vừa tranh thủ bóc khoai lang ăn lót dạ.

Trong công việc, bà thường sát sao theo dõi sức khỏe của Kasim, nhắc con giữ ấm vì anh vốn bị viêm xoang. Khi anh thi hát ở Chinh phục đỉnh cao, vốn là giọng ca rock, bà giới thiệu con trai đến với những người thầy của bà, như nghệ sĩ Dương Minh Đức, Quang Thọ để học hỏi. Còn bà chạy vòng ngoài, lo chuyện hậu cần, chăm chút cho con từng bộ trang phục, đi tìm đạo cụ đến góp ý về thần thái, cảm xúc trong từng bài hát. Trên trang cá nhân, hình ảnh cuối anh đăng là khoảnh khắc bên mẹ, cùng lời chúc Giáng sinh an lành gửi đến mọi người.

Nghe tin Kasim Hoàng Vũ qua đời, Thái Thùy Linh nói biết tình trạng bệnh nặng của anh vài năm nay. Cả hai quen nhau từ thời tham gia chương trình Sao Mai Điểm Hẹn. Khi đó, trong số 12 thí sinh vào chung kết, Thái Thùy Linh chơi thân với Kasim Hoàng Vũ và Ngọc Khuê. Sau thời gian có độ phủ sóng cao, khi Kasim sang Mỹ sinh sống, hình ảnh và hoạt động âm nhạc của anh dần mất hút. "Dù sao đi nữa, Kasim đã có một cuộc đời đẹp với âm nhạc", cô nói.

Kasim và mẹ - ca sĩ Bích Phương - khi anh thi "Chinh phục đỉnh cao" năm 2014. Ảnh: Ban tổ chức cung cấp

Mai Nhật - Hà Thu