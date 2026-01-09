Karofi mang hệ sinh thái Smart Wellness đến CES 2026

Hệ sinh thái Smart Wellness của Karofi hướng tới chăm sóc sức khỏe tại gia, kiểm soát chất lượng nước toàn diện từ đầu nguồn đến điểm sử dụng.

Ngày 6/1 tại Triển lãm điện tử tiêu dùng lớn nhất thế giới (CES 2026), diễn ra ở Las Vegas, Mỹ, Karofi đã giới thiệu hệ sinh thái Smart Wellness, giải pháp nước sạch và chăm sóc sức khỏe thông minh cho gia đình, qua đó khẳng định định hướng phát triển thương hiệu trên thị trường quốc tế.

Gian hàng của Karofi tại CES 2026. Ảnh: Karofi

Theo đại diện doanh nghiệp, Smart Wellness được xây dựng trên quan điểm nước sạch là nền tảng của sức khỏe và chất lượng sống. Thay vì sử dụng các thiết bị rời rạc, nhãn hàng phát triển hệ sinh thái kiểm soát nước xuyên suốt từ đầu nguồn đến điểm sử dụng, nhằm đảm bảo sự đồng nhất về chất lượng cho các nhu cầu sinh hoạt như tắm giặt, nấu ăn và uống trực tiếp.

"Cách tiếp cận này phản ánh xu hướng toàn cầu khi người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến tác động của nguồn nước đối với sức khỏe, độ bền thiết bị gia đình và tiêu chuẩn sống, đặc biệt tại các khu đô thị hiện đại", đại diện doanh nghiệp cho biết.

Các thiết kế trong hệ sinh thái Smart Wellness. Ảnh: Karofi

Trong nhóm giải pháp nước uống, Karofi giới thiệu hai dòng sản phẩm Diamond và Platinum, được định vị ở phân khúc cao cấp. Dòng Diamond là sản phẩm chủ lực, tích hợp hiệu suất lọc cao với thiết kế hướng đến không gian bếp hiện đại, gồm tay nắm mạ crom, vòi điện tử và khả năng tạo nước hydro - ion kiềm. Theo nhãn hàng, máy lọc nước không chỉ là thiết bị kỹ thuật mà còn là một phần của phong cách sống, và sẽ tiếp tục được mở rộng thêm các tính năng thông minh trong thời gian tới.

Dòng Platinum tập trung vào thiết kế hai vòi, cung cấp nước nóng, lạnh và RO tinh khiết trong một thiết bị nhỏ gọn. Các sản phẩm được tối ưu về an toàn, tiết kiệm năng lượng, dễ bảo trì và phù hợp nhiều không gian sống.

Bên cạnh nước uống, hệ sinh thái này còn bao gồm các hệ thống lọc tổng đầu nguồn như P01S, P02S và CDI, nhằm xử lý các vấn đề phổ biến của nước sinh hoạt như độ cứng, clo dư, cáu cặn và ion hòa tan. Các giải pháp này kết hợp công nghệ than hoạt tính, làm mềm nước và thiết kế hệ thống thông minh nhằm bảo vệ đường ống, kéo dài tuổi thọ thiết bị gia đình và cải thiện chất lượng nước sinh hoạt sử dụng cho toàn bộ ngôi nhà.

Các sản phẩm trong hệ sinh thái Smart Wellness được trưng bày tại CES 2026. Ảnh: Karofi

Đối với nhu cầu nâng cao, công nghệ CDI (Capacitive Deionization) cho phép khử ion không dùng muối, điều chỉnh TDS linh hoạt và tỷ lệ thu hồi nước cao, vận hành liên tục. Doanh nghiệp đánh giá đây là giải pháp bền vững hơn so với các phương pháp làm mềm truyền thống.

Karofi hiện vận hành ba nhà máy với tổng diện tích khoảng 63.000 m2, cùng đội ngũ hơn 200 kỹ sư nghiên cứu và phát triển. Mô hình khép kín từ nghiên cứu, kỹ thuật đến sản xuất giúp doanh nghiệp đảm bảo chất lượng đồng nhất và đáp ứng các tiêu chuẩn tại nhiều thị trường. Các hệ thống nước uống chủ lực của hãng đạt các chứng nhận quốc tế như NSF/ANSI 58 và UL 399.

Sản phẩm của hãng hiện có mặt tại hơn 50 quốc gia, bao gồm Bắc Mỹ, Trung Đông, châu Phi, Đông Nam Á, Nam Mỹ và châu Đại Dương. Ngoài thương hiệu riêng, doanh nghiệp cũng cung cấp dịch vụ OEM/ODM (từ gia công theo yêu cầu đến thiết kế – sản xuất trọn gói) cho một số đối tác trong lĩnh vực lọc và làm mềm nước.

Thông qua CES 2026, Karofi nhấn mạnh chiến lược phát triển hệ sinh thái Smart Wellness, kết hợp giữa nước uống cao cấp và giải pháp lọc tổng cho toàn bộ ngôi nhà, hướng tới nâng cao chất lượng sống dựa trên nền tảng nước sạch.

(Nguồn: Karofi)