Karofi giới thiệu giải pháp lọc tổng đầu nguồn cho gia đình tại CES 2026

Thay vì lọc nước tại từng điểm sử dụng, Karofi giới thiệu giải pháp lọc tại nguồn, cung cấp nước sạch, ổn định cho toàn bộ ngôi nhà, từ sinh hoạt đến uống trực tiếp.

Ngày 9/1, tại CES 2026 ở Las Vegas (Mỹ), Karofi - thương hiệu lọc nước quốc tế hiện diện tại Đông Nam Á, Mỹ và hơn 50 quốc gia đã giới thiệu thế hệ giải pháp lọc tổng cho gia đình, tập trung xử lý nước ngay từ đầu nguồn. Theo nhãn hàng, cách tiếp cận này giúp nâng cao trải nghiệm sinh hoạt hàng ngày đồng thời góp phần bảo vệ hệ thống đường ống và kéo dài tuổi thọ thiết bị gia dụng.

Dòng sản phẩm lọc tổng đầu nguồn của Karofi tại triển lãm CES 2026, Las Vegas, Mỹ. Ảnh: Karofi

Cụ thể, tại nhiều khu dân cư, tình trạng nước cứng, dư lượng clo và cặn bám vẫn phổ biến. Không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe và cảm giác khi sử dụng, các yếu tố này còn gây hao mòn đường ống, thiết bị và làm tăng chi phí bảo trì. Các hệ thống lọc tổng đầu nguồn của hãng được thiết kế để xử lý những vấn đề này trước khi nước đi vào từng thiết bị, đảm bảo chất lượng nước đồng nhất cho toàn bộ không gian sống.

Lọc tổng đầu nguồn Karofi giúp hỗ trợ bảo vệ không gian sống. Ảnh: Karofi

P01S - giải pháp lọc tổng nhỏ gọn cho căn hộ

P01S là hệ thống lọc nước tổng dành cho căn hộ và nhà ở diện tích nhỏ. Sản phẩm kết hợp lọc PP, than hoạt tính để loại bỏ cặn bẩn, hóa chất và clo, đồng thời tích hợp ngăn làm mềm nước giúp giảm đóng cặn.

Hệ thống van tự động cho phép tự làm sạch, đảm bảo hiệu suất ổn định với mức can thiệp tối thiểu từ người dùng. Thiết kế gọn gàng giúp sản phẩm có thể lắp đặt trong tủ bếp hoặc không gian kỹ thuật hạn chế.

P02S - hiệu suất cao cho gia đình nhiều nhu cầu

Với các gia đình có nhu cầu sử dụng nước lớn hơn, P02S mang đến lưu lượng cao hơn và thời gian vận hành bền bỉ. Hệ thống kết hợp lọc than hoạt tính công suất lớn và làm mềm nước, đồng thời sở hữu thiết kế hai đường nước đầu ra.

Tính năng này cho phép người dùng linh hoạt lựa chọn giữa nước đã lọc và nước đã làm mềm, đáp ứng nhu cầu đa dạng của các gia đình nhiều phòng tắm hoặc có yêu cầu sử dụng nước khác nhau.

Công nghệ CDI - lọc nước không dùng muối

Ở phân khúc cao cấp, Karofi giới thiệu công nghệ CDI (Capacitive Deionization) - giải pháp loại bỏ ion hòa tan bằng điện cực tích điện, không cần tái sinh muối như các hệ thống truyền thống.

Theo doanh nghiệp, CDI có khả năng điều chỉnh chỉ số TDS (chỉ số đo tổng lượng chất rắn hòa tan trong nước) theo nhu cầu, giữ lại một phần khoáng chất cần thiết, đồng thời giảm lượng nước thải và hạn chế đóng cặn trong hệ thống. Khi được ứng dụng vào giải pháp lọc nước tại nguồn cho hộ gia đình, công nghệ này giúp nước sau xử lý mềm hơn, góp phần giảm tác động lên da, tóc, quần áo và các thiết bị sử dụng nước, từ đó giảm chi phí bảo dưỡng và kéo dài tuổi thọ thiết bị.

Lọc tổng đầu nguồn giúp xử lý nước mềm hơn, tốt cho da, tóc, quần áo... Ảnh: Karofi

Các hệ thống lọc nước tổng của Karofi được nghiên cứu và thiết kế theo tiêu chuẩn quốc tế, đảm bảo vận hành ổn định trong nhiều điều kiện nước khác nhau, từ nguồn nước có hàm lượng khoáng cao đến môi trường áp suất nước biến động. "Khả năng thích ứng linh hoạt này đã trở thành nền tảng giúp nhãn hàng mở rộng hiện diện tại nhiều thị trường quốc tế với yêu cầu khắt khe về chất lượng và độ bền hệ thống", đại diện doanh nghiệp cho hay.

Tại Việt Nam, các giải pháp lọc tổng của hãng được thiết kế phù hợp với nguồn nước đầu vào đã qua xử lý từ nhà máy nước, có khả năng vận hành trong dải áp suất rộng. Theo doanh nghiệp, hệ thống hướng tới mục tiêu hoạt động ổn định, đáp ứng nhu cầu sử dụng nước sinh hoạt hàng ngày của hộ gia đình.

Trong bối cảnh người tiêu dùng ngày càng quan tâm sức khỏe và chất lượng sống, Karofi định hướng phát triển công nghệ nước theo hướng mở rộng vai trò từ thiết bị tiện ích sang giải pháp hỗ trợ xây dựng không gian sống hiện đại, bền vững.

(Nguồn: Karofi)