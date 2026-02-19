Karofi đưa sản phẩm lên sóng truyền hình đêm Giao thừa

Xuất hiện trong chương trình Giao thừa Tết Bính Ngọ, Karofi tạo điểm nhấn với thông điệp sống khỏe, tiện nghi qua sản phẩm Diamond SA66.

Phần tung hứng giữa Tào Đẩu và Thiên Lôi tại chương trình Quảng trường mùa xuân lồng ghép thông điệp "Sống vui - khỏe - sướng" cùng sản phẩm máy lọc nước Karofi. Cách thể hiện ngắn gọn, hài hước giúp thông điệp về chăm sóc sức khỏe và tiện nghi sinh hoạt được tiếp nhận tự nhiên và gần gũi.

Máy lọc nước Karofi Diamond SA66 xuất hiện trong chương trình Giao thừa Tết Bính Ngọ. Ảnh: Karofi

Trên mạng xã hội, có ý kiến cho rằng, hình ảnh của Karofi năm nay không chỉ mang tính giải trí mà còn cho thấy sự nâng cấp về mặt thẩm mỹ cũng như chất lượng. Nhiều khán giả cũng nhận ra sự xuất hiện lặp lại của thương hiệu trong khung giờ đặc biệt mỗi năm.

Chị Ngô Hằng (Hà Nội) cho biết, năm trước, khi theo dõi chương trình và thấy hình ảnh Ngọc Hoàng tin dùng thiết bị cho "thiên đình", chị đã ấn tượng và quyết định mua một sản phẩm cho gia đình sau Tết. Theo chị, việc xuất hiện trong chương trình quốc gia vào thời điểm Giao thừa thường được cân nhắc kỹ.

Tào Đẩu - Thiên Lôi theo dõi nước từ máy lọc nước Diamond SA66. Ảnh: Karofi

"Năm nay sản phẩm được nâng cấp về thiết kế, tăng trải nghiệm sử dụng. Mẫu mới gây chú ý với vòi nước thông minh và khoang chứa đồ có tính thẩm mỹ cao. Tôi đang cân nhắc mua thêm một thiết bị đặt tại phòng khách để thuận tiện sinh hoạt", chị Hằng nói.

Diamond SA66 xuất hiện trong chương trình truyền hình là mẫu cao cấp nhất trong dòng Platinum của thương hiệu, lần đầu xuất hiện trên sóng truyền hình quốc gia. Trước đó, vào tháng 1, sản phẩm được giới thiệu tại CES 2026 - triển lãm công nghệ có quy mô lớn được tổ chức tại Mỹ và nhận nhiều phản hồi tích cực. Dòng Diamond hiện đã được lắp đặt tại một số hộ gia đình tại thị trường này.

Máy lọc nước Karofi Diamond SA66 trong không gian bếp. Ảnh: Karofi

Sản phẩm tích hợp vòi nước thông minh với 6 chế độ, gồm ba mức nước kiềm pH 8.5, 9.0 và 9.5 cùng ba chế độ nóng, lạnh, nguội, đáp ứng nhiều nhu cầu sử dụng trong gia đình. Hệ thống điện phân sử dụng 11 tấm điện cực Titanium mạ bạch kim, tuổi thọ công bố tới 10 năm. Công nghệ One Touch Filter cho phép thay lõi bằng một chạm, rút ngắn thời gian bảo trì và giúp người dùng chủ động nguồn nước tại nhà.

Sau khi xuất hiện trên sóng truyền hình, một số ý kiến trên mạng xã hội chia sẻ ấn tượng về thiết kế của thiết bị. Anh Hân (Đà Nẵng) nhận xét mặt kính cường lực sáng và kiểu dáng hiện đại phù hợp đặt tại phòng khách để tiện sử dụng, tiếp khách. Một người dùng khác bày tỏ sự chú ý với vòi nước thông minh tích hợp và dự định tìm hiểu thêm sau Tết.

Theo đại diện doanh nghiệp, việc duy trì sự hiện diện trong khung giờ Giao thừa qua nhiều năm nhằm củng cố nhận diện và truyền tải định hướng phát triển các giải pháp nước sạch gắn với lối sống chủ động, tiện nghi của gia đình hiện đại.

Trong bối cảnh nhu cầu chăm sóc sức khỏe tại nhà ngày càng được quan tâm, các dòng sản phẩm như Diamond SA66 cho thấy xu hướng tích hợp công nghệ và yếu tố thiết kế trong thiết bị gia dụng. Qua đó, thông điệp "Sống vui - khỏe - sướng" được đặt vào ngữ cảnh sinh hoạt thường nhật, thay vì chỉ giới hạn trong phạm vi chương trình truyền hình.

Anh Vũ