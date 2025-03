Karofi đạt chứng nhận của Mỹ về nước uống an toàn sức khỏe

Chứng nhận NSF/ANSI 58 khẳng định máy lọc nước Karofi đáp ứng tiêu chuẩn cao cấp của Mỹ, đảm bảo nguồn nước uống an toàn cho sức khỏe.

Sau quá trình đánh giá khắt khe với các tiêu chuẩn cao và do các chuyên gia hàng đầu của NSF trực tiếp kiểm nghiệm liên tục trong 3 năm, thương hiệu máy lọc nước quốc tế Karofi đã đạt chứng nhận NSF/ANSI 58 vào tháng ba. Hành trình bắt đầu từ năm 2022, khi Karofi nộp đơn xin chứng nhận và bắt tay vào quá trình thử nghiệm cùng các chuyên gia của NSF.

Các sản phẩm máy lọc nước của Karofi đạt chứng nhận NSF/ANSI 58 vào tháng ba. Ảnh: Karofi

Theo đại diện nhãn hàng, trong suốt thời gian này, sản phẩm của hãng đã trải qua hàng loạt bài kiểm tra nghiêm ngặt về đánh giá vật liệu, kiểm tra hiệu suất, cấu trúc, thử nghiệm độc lập bởi các chuyên gia hàng đầu của Mỹ. Quá trình này lặp lại khi các chuyên gia kiểm tra định kỳ sau khi cấp chứng nhận.

NSF/ANSI 58 không chỉ là chứng nhận an toàn cao cấp của Mỹ dành cho nước uống mà còn khẳng định hiệu quả của máy lọc nước Karofi trong việc bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng. "Khi lựa chọn Karofi, người dùng có thể tin tưởng vào một thương hiệu đạt tiêu chuẩn quốc tế, cam kết hiệu suất hoạt động chính xác, loại bỏ các chất ô nhiễm nguy hiểm và đảm bảo nguồn nước an toàn, mang lại sự an tâm và chất lượng sống khỏe", đại diện nhãn hàng cho hay.

Chứng nhận này cũng đồng thời chứng minh máy lọc nước Karofi sở hữu hệ lõi lọc thô Smax Pro V hiện đại, màng RO sản xuất tại Mỹ và lõi chức năng HP 6.2 nguyên khối vô trùng.

Lựa chọn máy lọc nước đạt chứng nhận NSF/ANSI 58 là giải pháp bảo vệ và nâng cao sức khỏe cho các thành viên trong gia đình. Ảnh: Karofi

Trong bối cảnh nguồn nước ngày càng ô nhiễm và các nguy cơ sức khỏe từ nước không đảm bảo gia tăng, việc chọn một sản phẩm máy lọc nước có chứng nhận NSF/ANSI 58 là một trong những cách góp phần bảo vệ và nâng cao sức khỏe cho bản thân và gia đình.

Karofi - thương hiệu quốc tế cam kết mang đến các giải pháp lọc nước hiện đại cùng nguồn nước tinh khiết, an toàn cho người tiêu dùng. "Chứng nhận NSF/ANSI 58 được công nhận trên toàn thế giới là cơ sở để người tiêu dùng tiếp tục tin tưởng vào chất lượng các sản phẩm của chúng tôi", vị đại diện nhấn mạnh.

Hiện các sản phẩm máy lọc nước Karofi có mặt tại hơn 50 quốc gia khắp các châu lục, là thương hiệu được người tiêu dùng toàn cầu tin dùng và yêu thích.

NSF/ANSI 58 là tiêu chuẩn quốc gia của Mỹ dành cho các hệ thống xử lý nước uống sử dụng công nghệ thẩm thấu ngược RO, được phát triển bởi Tổ chức y tế công cộng National Sanitation Foundation (NSF) và được công nhận bởi Viện Tiêu chuẩn Quốc gia Mỹ (American National Standards Institute - ANSI). Đây là một trong những tiêu chuẩn nghiêm ngặt hàng đầu thế giới về an toàn vệ sinh và hiệu suất của các thiết bị lọc nước. Tiêu chuẩn này đặt ra các yêu cầu khắt khe về khả năng giảm tổng chất rắn hòa tan (TDS) và loại bỏ các chất ô nhiễm nguy hiểm như chì, asen, nitrat, hợp chất hữu cơ dễ bay hơi (VOCs), thậm chí các chất phóng xạ như radium...

(Nguồn: Karofi)