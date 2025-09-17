Thường đưa đối tác đi 'karaoke tay vịn' nên tôi thấy bình thường

Tôi đưa khách đi karaoke và có gọi gái vào vài lần rồi; các em vào cũng chỉ rót bia, chọn bài, hát song ca và ôm thôi.

Tôi mới chuyển công tác sang phòng kinh doanh nên việc đi công tác, nhậu, tiếp khách diễn ra thường xuyên, tháng trung bình một hai lần, mọi chi phí công ty chi trả. Tôi không uống được nhiều và cũng không thích nhậu lắm nhưng là công việc nên cũng chấp nhận. Thi thoảng nhậu xong sẽ chiều đối tác đi tiếp tăng hai là karaoke. Tôi đưa khách đi karaoke và có gọi gái vào vài lần rồi. Gọi các em vào cũng chỉ rót bia, chọn bài, hát song ca và ôm thôi.

Thật ra, tôi, các đồng nghiệp, bạn bè trước giờ mà tôi quen, ai cũng đi karaoke tay vịn hết, vì thế tôi thấy bình thường. Nhiều anh em trong phòng còn đưa đối tác đi massage, đi tăng 3 nữa, tôi sợ những vụ này nên chưa từng tham gia. Không biết mọi người nghĩ gì về việc đi karaoke có gọi gái vào, cho tôi xin ý kiến, nhất là ý kiến của các chị em.

Duy Hưng