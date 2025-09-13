Nguy cơ đánh mất vợ vì tờ hóa đơn hát karaoke có tiền tip

Tôi biết rõ vợ thất vọng về mình, em ấm ức và buồn phát khóc khi vào nhà vệ sinh để tắm.

Tôi là chủ một công ty, khởi nghiệp từ con số không tròn trĩnh cách đây bảy năm. Tôi đã trải nghiệm khó khăn, biết bao thăng trầm trong sự nghiệp của mình, đến hôm nay đã gây dựng được ba công ty với uy tín và thương hiệu mà bạn bè đối tác quốc tế biết đến.

Tôi luôn tìm mọi cách để tạo điều kiện phát triển công ty về cả chính sách, tài chính, khách hàng và đối tác..., trong đó tạo mối quan hệ với đối tác là điều không dễ dàng chút nào vì "khách hàng là thượng đế". Mình làm khách không hài lòng, không uy tín, chắc chắn sẽ để cơ hội đó cho đối thủ khác. Hôm qua tôi đi dự tiệc của một đối tác lâu năm, gặp hai người làm cùng đã lâu (ba chúng tôi có chung khách hàng). Sau khi kết thúc tiệc sớm, vì muốn có thời gian trao đổi công việc và gặp gỡ thêm, hơn nữa họ lại đến từ Đài Loan và Singapore nên chúng tôi quyết định đi "tăng hai" tại một nhà hàng karaoke sang trọng.



Chúng tôi vừa hát vừa nói chuyện công việc, điều không thể thiếu là có em út ngồi kế bên bấm bài hát và rót bia. Nói đến đoạn này tôi nghĩ chắc cánh đàn ông thấy rất bình thường, đặc biệt là những người làm ăn kinh doanh cần có sự quan hệ đối tác khách hàng. Còn đối với chị em phụ nữ chắc chắn không hài lòng vì họ cho rằng thiếu lành mạnh, hư hỏng, suy đồi đạo đức, vợ tôi cũng nghĩ thế. Chuyện không có gì to tát nếu như tối qua tôi để ý đến cái hóa đơn thanh toán trước khi vợ phát hiện.



Lúc đó tầm 22h30, tôi thấy trễ nên lo lắng vợ con ở nhà chờ mình, không để ý đến nội dung trong biên lai thanh toán, trong đó có ghi tiền típ (tiền bo cho các em). Vợ nổi đóa lên, cho rằng tôi hư hỏng, thiếu lành mạnh và còn tưởng tượng xa hơn. Thú thực với mọi người, vì là đối tác lớn của nhau và họ là người nước ngoài lâu lâu mới qua Việt Nam nên họ muốn vào những điểm đó, chúng tôi chỉ hát và uống bia thôi. Khi vợ phát hiện vậy, tôi cảm thấy xấu hổ và chẳng biết nói gì với vợ ngoài việc đó là chuyện bình thường, lành mạnh mà, vợ đừng tưởng tượng quá. Thế nhưng tôi biết rõ em rất thất vọng về tôi, ấm ức và buồn phát khóc khi vào nhà vệ sinh để tắm.

Quả thực tôi không biết phải giải thích thế nào cho vợ hiểu, hiểu ở cái tính và lập trường của mình, hiểu ở môi trường quan hệ khách hàng, ngoại giao. Tôi rất lo lắng mà chẳng biết phải làm gì để vợ vui lên, không trách mắng mình Xin các bạn cho tôi lời chia sẻ. Chân thành cảm ơn.

Khánh Duy