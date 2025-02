Kanye West: 'Tôi may mắn có người vợ dũng cảm và quyến rũ'

Rapper Mỹ Kanye West khen vợ - Bianca Censori - dũng cảm, tài năng và quyến rũ khi mặc "như khỏa thân" ở thảm đỏ Grammy.

Trên X ngày 6/2, Kanye West, 48 tuổi, có một bài viết dài về việc vợ anh - kiến trúc sư Bianca Censori, 30 tuổi - diện đồ xuyên thấu tại lễ trao giải cuối tuần qua. Theo đó, anh đăng hình hai người tại sự kiện kèm chú thích: "Lần đầu tiên vợ tôi đi thảm đỏ đã mở ra một thế giới hoàn toàn mới. Tôi cứ mãi ngắm ảnh này giống như cách tôi đã nhìn cô ấy đầy ngưỡng mộ vào đêm đó. Nghĩ mà xem, tôi thực sự may mắn khi có một người vợ vừa thông minh, tài năng, dũng cảm và quyến rũ như cô ấy. Vợ tôi tạm gác việc quay bộ phim đầu tay để thực hiện một tác phẩm ngoài đời thật".

Rapper còn cho biết họ điều chỉnh "chiếc váy tàng hình" đó tận sáu lần. West đăng thêm một số bức ảnh khoe da thịt của Bianca Censori tại sự kiện.

Kanye West và vợ tại sự kiện Grammy 2025. Ảnh: WireImage

Ngoài ra, Kanye West cảm ơn tạp chí Vogue có bài viết về Bianca Censori theo hướng tích cực, công nhận "sức mạnh đúng đắn" của cô ấy. Trong bài ngày 4/2, cây bút Raven Smith lập luận phụ nữ có thể mặc bất cứ thứ gì họ muốn. Do đó, công chúng không nên mặc định hôm đó Censori gần như khỏa thân nên cô không thể kiểm soát bản thân, không thích phô bày cơ thể. "Đừng vội kết luận chỉ vì chúng ta không thoải mái khi thấy cô ấy như vậy", ông viết.

Hiện bài viết và toàn bộ hình ảnh đính kèm bị gỡ khỏi trang cá nhân của Kanye West.

Hôm 2/2, sự xuất hiện của vợ chồng Kanye West ở Grammy khiến nhiều khách mời sửng sốt. Tại thảm đỏ, vợ rapper cởi áo choàng lông bên ngoài, phô bày cơ thể dưới lớp váy trong suốt. Lần đầu Bianca Censori dự lễ trao giải của Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Thu âm quốc gia. Sau màn tạo dáng, cả hai ra về ngay sau đó, dấy lên tin đồn họ "bị đuổi khỏi sự kiện" do cô ăn mặc phản cảm. Giám đốc sản xuất sự kiện - Raj Kapoor - phủ nhận chuyện này với People ngày 4/2.

Bianca Censori ở Grammy 2025 Vợ chồng Kanye West tạo dáng trên thảm đỏ. Video: E!

Một số trang tin như Hollywood Reporter, Us Weekly, People xếp sự xuất hiện của vợ chồng nhà West vào nhóm khoảnh khắc tệ nhất lễ trao giải. Theo USA Today, việc Bianca Censori khoe thân trước ống kính sự kiện lớn khiến dư luận phản ứng dữ dội. Nhiều người chỉ trích hành vi của cô không đúng đắn, hạ thấp giá trị bản thân. Trên show The View ngày 4/2, chuyên gia truyền thông Alyssa Farah Griffin nói không muốn thấy Kanye West trên thảm đỏ nữa, bày tỏ lo ngại cho Censori. "Tôi hy vọng bạn đời của anh ta ổn, vì toàn bộ chuyện này khiến hầu hết phụ nữ cảm thấy khó chịu khi xem", cô cho biết.

Leora Tanenbaum - tác giả quyển Sexy Selfie Nation: Standing Up for Yourself in Today's Toxic, Sexist Culture - nói với USA Today: "Chiếc váy khỏa thân của Censori chuyển sự chú ý của mọi người từ quá khứ đầy những phát ngôn, hành vi thù hận của Kanye West vào cơ thể vợ anh. Việc đánh lạc hướng dư luận khỏi những hành động của West, đồng thời tạo dựng hình ảnh người đàn ông quyền lực có vợ quyến rũ chỉ mang lại lợi ích cho riêng anh ta".

Kanye West sinh năm 1977, tại Atlanta (Mỹ). Anh bắt đầu sự nghiệp âm nhạc từ năm 1996, sau đó trở thành một trong những nghệ sĩ thành công nhất thế kỷ 21 khi bán được hơn 140 triệu bản thu. Tháng 2/2021, rapper ly dị Kim Kardashian sau gần bảy năm chung sống. Anh và vợ cũ nuôi dạy bốn con chung. Tháng 1/2023, West cùng Bianca Censori - người từng làm việc tại hãng Yeezy của anh - tổ chức lễ cưới ở Beverly Hills, California (Mỹ). Tuy vậy, cả hai không đăng ký kết hôn.

Sự có mặt của Kanye West tại Grammy 2025 đánh dấu lần đầu anh trở lại lễ trao giải sau 10 năm. Suốt sự nghiệp, anh nhận 24 cúp trong số 76 đề cử. Với thành tích này, West thuộc top nghệ sĩ hip hop thắng nhiều nhất trong lịch sử lễ trao giải, cùng Jay-Z - chồng Beyoncé. Năm nay, anh nhận đề cử Bài rap hay nhất cho ca khúc Carnival hợp tác với Ty Dolla $ign, thuộc album Vultures 1.

Kiến trúc sư Bianca Censori sinh năm 1995, tại Melbourne (Australia), phụ trách thiết kế kiến trúc cho thương hiệu giày Yeezy của Kanye West từ tháng 11/2020. Năm 2017, cô tốt nghiệp bằng cử nhân ngành này tại Đại học Melbourne. Theo Instyle, từ khi yêu và kết hôn rapper Mỹ, Bianca Censori ăn vận táo bạo, luôn gây chú ý với khán giả mỗi lần xuất hiện. Cô thường mặc những bộ đồ cắt xẻ không đủ che cơ thể hoặc kín mít ôm sát với chất liệu mỏng tang.

Phương Thảo (theo People, USA Today)