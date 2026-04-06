Kanye West không được biểu diễn ở SVĐ Tottenham

Tottenham được cho đã từ chối đề nghị để Kanye West biểu diễn tại sân nhà, trong bối cảnh rapper người gây tranh cãi vì các phát ngôn bài Do Thái.

Theo truyền thông Anh, ê-kíp của Kenya West từng tiếp cận đội bóng phía bắc London với kế hoạch tổ chức chuỗi concert lớn tại sân vận động Tottenham Hotspur, như một phần cho màn trở lại âm nhạc.

Tuy nhiên, Tottenham từ chối do lo ngại liên quan đến lịch sử phát ngôn bài Do Thái của rapper người Mỹ, cùng mối liên hệ lâu đời của CLB với cộng đồng người Do Thái.

Sau khi không đạt được thỏa thuận, Kanye chuyển hướng sang Wireless Festival và được chấp thuận. Wireless Festival là lễ hội âm nhạc rap và hip-hop thường niên diễn ra tại London, Anh, thuộc sở hữu và quản lý của Live Nation. Kanye hiện dự kiến biểu diễn chính trong cả ba đêm của lễ hội tại công viên Finsbury, London, vào các ngày 10-12/7.

Quyết định này khiến ban tổ chức Wireless Festival đối mặt làn sóng chỉ trích ngày càng gia tăng. Hai nhà tài trợ lớn đã tuyên bố rút lui khỏi sự kiện.

Pepsi - nhà tài trợ chính của lễ hội - thông báo chấm dứt hợp tác. Ngay sau đó, Diageo, tập đoàn sở hữu các thương hiệu như Guinness và Johnnie Walker, cũng đưa ra quyết định tương tự. Trong khi đó, các đối tác khác như AB InBev và PayPal chưa lên tiếng về việc có tiếp tục đồng hành hay không.

Kanye là nhân viên gây tranh cãi, từng phát ngôn bài Do Thái, ủng hộ chủ nghĩa phát xít. Những năm trước, anh liên tục gây thị phi khi thường đăng bài phân biệt chủng tộc trên trang cá nhân, khiến nhiều nhãn hàng chấm dứt hợp đồng. Tháng 2/2025, Ye quảng bá áo thun in hình biểu tượng của Đức quốc xã do thương hiệu Yeezy của anh sản xuất. Ba tháng sau, anh ra mắt một ca khúc tôn vinh tư tưởng của nhà độc tài Hitler Adolf.

Thủ tướng Anh Keir Starmer gọi việc mời Kanye biểu diễn là "đáng lo ngại sâu sắc", nhấn mạnh mọi hình thức bài Do Thái đều "không thể chấp nhận".

Lãnh đạo đảng Dân chủ Tự do Ed Davey thậm chí kêu gọi chính phủ cấm Kanye nhập cảnh vào Anh. Quyền quyết định thuộc về Bộ trưởng Nội vụ Shabana Mahmood, theo quy định nhập cư cho phép từ chối nhập cảnh với những cá nhân có hành vi hoặc quan điểm có thể kích động thù hận.

Hội đồng Lãnh đạo Do Thái (Jewish Leadership Council) - tổ chức đại diện cho cộng đồng người Do Thái tại Vương quốc Anh - cũng chỉ trích Wireless Festival, cho rằng việc mời Kanye là "vô trách nhiệm nghiêm trọng".

Hiện, Tottenham từ chối bình luận, trong khi ban tổ chức Wireless Festival chưa đưa ra phản hồi chính thức.

Kanye West, sinh năm 1977 tại Atlanta (Mỹ), bắt đầu sự nghiệp âm nhạc từ năm 1996. Sau đó, anh trở thành một trong những nghệ sĩ thành công nhất thế kỷ 21 khi bán được hơn 140 triệu bản thu và giành 24 giải Grammy. Tháng 2/2021, Kim Kardashian đệ đơn ly dị ca sĩ sau gần bảy năm chung sống. Năm 2022, anh kết hôn Bianca Censori - người từng là cấp dưới của anh.

Hồng Duy (theo Daily Mail)