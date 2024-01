MỹKanye West không cho paparazzi phỏng vấn khi được hỏi liệu anh có kiểm soát quyền tự do của vợ.

Kanye West giật điện thoại paparazzi Rapper giật điện thoại của paparazzi hôm 29/1. Video: YoutubeTMZ

Theo TMZ, sự việc xảy ra khi rapper 47 tuổi đang đi bộ đến buổi lễ vinh danh ca sĩ Charlie Wilson tại Đại lộ Danh vọng Hollywood, hôm 29/1. Trong video, một phụ nữ đã tiếp cận Kanye West, quay hình anh bằng điện thoại và hỏi: "Mọi người muốn biết liệu Bianca có sự tự do hay không? Một vài người nói anh đang cố gắng kiểm soát cô ấy...". Paparazzi chưa dứt lời đã bị Kanye West chặn trước mặt, giật chiếc điện thoại khỏi tay.

Rapper đáp trả: "Đừng dí cái thứ ngu ngốc (điện thoại) đó vào tôi nữa. Tôi cũng là con người. Cô bị điên à?". Anh tiếp tục nói: "Tôi là một huyền thoại. Tôi ở đây để ủng hộ Charlie Wilson và cô đến chỉ để hỏi mấy thứ ngu ngốc về vợ tôi. Đó là vợ của tôi".

Kanye West mắng paparazzi trên đường. Ảnh: Page Six

Kanye West liên tục mắng paparazzi và nói cô không thể hiện sự tôn trọng khi đề cập vấn đề này với một "siêu anh hùng". Người qua đường cố gắng hòa giải nhưng không thành công.

Theo Daily Mail, giọng ca You Don't Know My Name được cho là đang kiểm soát quyền tự do của vợ - Bianca Censori, 29 tuổi. Kanye West cấm vợ sử dụng mạng xã hội với lý do không muốn cô bị tổn thương do đọc được những bình luận cay độc. Anh thuyết phục vợ bằng cách nói cô đã trở thành ngôi sao nên hãy giữ hình tượng bí ẩn.

Tuy nhiên, Kanye West lại đăng hình ảnh thiếu vải của cô trên trang cá nhân. Động thái này của rapper dấy lên nhiều tranh cãi. Bạn bè của Bianca cho rằng anh đang cố gắng "cô lập" cô với thế giới bên ngoài.

Kanye West và Bianca Censori. Ảnh: Backgrid

Kanye - Bianca làm đám cưới bí mật tháng 12/2022. Khi thông tin lễ cưới xuất hiện, gia đình và bạn bè của cô đã ngăn cản. Họ cho rằng Kanye West đang kiểm soát quá mức cuộc sống của Bianca, buộc cô phải ăn và tập luyện theo ý anh. Sau khi kết hôn, theo những người xung quanh, Bianca Censori như trở thành con người khác. Trước đây, cô là người phụ nữ mạnh mẽ và thường xuyên hoạt động tích cực trên mạng xã hội.

Ngoài cáo buộc kiểm soát, gu ăn mặc của vợ chồng nam nghệ sĩ cũng là đề tài gây tranh cãi.

Kanye West, 47 tuổi, là rapper nổi tiếng nhưng nhiều tai tiếng của làng giải trí nước Mỹ. Anh nhận được 24 giải Grammy trong sự nghiệp. Bên cạnh âm nhạc, Kanye West cũng hoạt động trong lĩnh vực thời trang. Anh là chồng cũ của Kim Kardashian (2014-2022). Trong The Kardashians, cô tiết lộ ly hôn vì không thể chịu nổi những hành vi của chồng cũng như bảo vệ con khỏi những ảnh hưởng xấu từ cha. Anh từng tham gia tranh cử tổng thống vào năm 2020.

Bianca Censori, 29 tuổi, sinh ra tại tại Melbourne (Australia), phụ trách thiết kế kiến trúc cho thương hiệu giày Yeezy của Kanye West từ tháng 11/2020. Cô có bằng cử nhân và thạc sĩ về kiến trúc tại Đại học Melbourne.

Phương Thảo (theo Page Six, TMZ)