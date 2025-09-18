Kane xô đổ kỷ lục của Beckham

ĐứcTiền đạo Harry Kane vượt qua David Beckham, trở thành cầu thủ Anh góp công vào số bàn nhiều nhất tại Champions League.

Tối 17/9, Kane ghi hai bàn trong trận ra quân Champions League 2025-2026, giúp Bayern thắng Chelsea 3-1 trên sân nhà Allianz, Munich.

Nhờ đó, tiền đạo 32 tuổi trở thành cầu thủ người Anh góp công vào số bàn nhiều nhất trên đấu trường này, với 53 bàn, trong đó có 42 bàn ghi trực tiếp và 11 kiến tạo. Kane xô đổ kỷ lục góp công 52 bàn (16 bàn và 36 kiến tạo) của David Beckham, cựu tiền vệ từng chơi cho Man Utd, Real Madrid, AC Milan và PSG.

Kane cũng đang giữ kỷ lục cầu thủ Anh ghi bàn nhiều nhất tại Champions League, với 42 bàn. Wayne Rooney xếp thứ hai với 30 bàn.

Kane sút phạt đền ghi bàn trong trận Bayern thắng Chelsea 3-1 ở vòng bảng Champions League tối 17/9. Ảnh: Reuters

42 bàn của Kane được chia đều cho cả Bayern và CLB cũ Tottenham. Tiền đạo 32 tuổi là cầu thủ thứ ba ghi từ 20 bàn Champions League trở lên cho hai CLB khác nhau. Hai cầu thủ còn lại là Cristiano Ronaldo (105 bàn cho Real Madrid, 21 bàn cho Man Utd) và Neymar (22 bàn cho PSG, 21 bàn cho Barca).

Khi gặp nhau lần gần nhất cách đây 8 năm, Chelsea thảm bại 1-4 trước Bayern. Và trong ngày tái ngộ, "The Blues" chưa thực sự cải thiện. Họ khởi đầu tốt, nhưng mọi nỗ lực tan thành mây khói khi Trevoh Chalobah phản lưới ở phút 20 sau quả tạt của Michael Olise. Tiếp đó, Kane ghi hai bàn từ quả phạt đền tự kiếm được ở phút 27 và pha cứa lòng vào góc xa ở phút 63. Chelsea chỉ gỡ được một bàn nhờ cú sút giữa vòng cấm của Cole Palmer ở phút 29. Nếu tận dụng tốt hơn số cơ hội tạo ra, Bayern có thể thắng đến 6-1.

"Từ đầu đến cuối, chúng tôi luôn chơi ở đẳng cấp thực sự cao", Kane nói. "Luân chuyển nhanh khi có bóng và pressing cường độ cao khi không có bóng. Bạn có thể thấy điều đó ở bàn thắng thứ ba. Như tôi đã nói, Chelsea rất mạnh và có những cầu thủ tuyệt vời. Nhưng cuối cùng, chúng tôi thắng xứng đáng".

Trận thắng tối 17/9 giúp Bayern duy trì thành tích thắng các trận mở màn Champions League 22 mùa gần nhất. Họ cũng bất bại 35 trận vòng bảng Champions League gần nhất trên sân nhà.

Thanh Quý (theo TT)