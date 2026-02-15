Kane tự hào cán mốc 500 bàn thắng

ĐứcCú đúp trong trận Bayern Munich thắng Werder Bremen 3-0 ở vòng 22 Bundesliga giúp tiền đạo Harry Kane chạm mốc 500 bàn trong sự nghiệp.

Trên sân Weserstadion tối 14/2, Kane mở tỷ số trên chấm 11, đánh dấu bàn phạt đền thứ 100 trong sự nghiệp. Ít phút sau, tiền đạo người Anh nhân đôi cách biệt bằng cú sút chéo góc từ ngoài vòng cấm, ghi bàn thứ 500 trong sự nghiệp.

Kane cho biết anh chỉ được thông báo về những cột mốc kể trên sau khi trận đấu kết thúc. "Đó là thành tựu đáng tự hào", tiền đạo 32 tuổi bày tỏ. "500 bàn thắng là cả quá trình nỗ lực và hy sinh. Nhưng như mọi khi, tôi hướng đến bàn tiếp theo. Điều quan trọng nhất hôm nay là chiến thắng và giữ sạch lưới".

Harry Kane mừng bàn trong trận Bayern thắng Werder Bremen 3-0 ở vòng 22 Bundesliga trên sân Weserstadion, Bremen, Đức ngày 14/2/2026. Ảnh: FC Bayern

Với 26 bàn qua 22 trận tại Bundesliga, Kane đang có thành tích tương đương Robert Lewandowski ở cùng thời điểm mùa 2020-2021. Kết thúc mùa đó, trung phong người Ba Lan ghi 41 bàn, qua đó phá kỷ lục ghi 40 bàn tồn tại gần nửa thế kỷ của huyền thoại Gerd Muller.

Khi được hỏi về khả năng phá kỷ lục của Lewandowski, Kane cho biết: "Điều gì cũng có thể xảy ra, nhưng vẫn còn một chặng đường dài để chạm tới một kỷ lục phi thường như vậy. Tôi đang có phong độ tốt và vui khi lại ghi bàn hôm nay".

Tương tự, HLV Vincent Kompany tỏ ra thận trọng. "Danh hiệu quan trọng hơn kỷ lục cá nhân. Kane luôn làm việc vì tập thể. Với tôi, điều quan trọng nhất là chức vô địch", nhà cầm quân người Bỉ nói.

Cú đúp vào lưới Werder Bremen giúp Kane gia nhập nhóm những cầu thủ chạm mốc 500 bàn trong sự nghiệp, sau Lionel Messi, Cristiano Ronaldo hay Robert Lewandowski. 500 bàn này được anh ghi cho Tottenham (280 bàn), Bayern (126), Millwall (9), Leyton Orient (5), Leicester (2) và tuyển Anh (78). Bàn thắng đầu tiên trong sự nghiệp của tiền đạo người Anh được ghi ở tuổi 17, trong màu áo Leyton Orient ở giải hạng Ba Anh năm 2011.

Tính riêng hai giải đấu hàng đầu châu Âu là Ngoại hạng Anh và Bundesliga, Kane đã cán mốc 300 bàn. Trung phong người Anh còn có 71 bàn ở các giải cấp CLB của UEFA - thành tích thuộc nhóm cao nhất lịch sử.

Bàn mở tỷ số trước Bremen hôm qua là quả phạt đền thứ chín của Kane mùa này. Trong lịch sử Bayern, chỉ huyền thoại Paul Breitner từng ghi nhiều hơn trong một mùa Bundesliga (10 bàn năm 1981). Tổng cộng, Kane thực hiện thành công toàn bộ 23 quả phạt đền tại Bundesliga.

Kane hiện có 41 bàn sau 35 trận trên mọi đấu trường cho Bayern mùa này, trở thành cầu thủ đầu tiên tại 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu chạm mốc 40 bàn.

Hồng Duy (theo ESPN)