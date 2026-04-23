Kane tiến sát danh hiệu thứ 4 cùng Bayern

ĐứcHarry Kane ghi bàn giúp Bayern thắng Leverkusen 2-0 ở bán kết Cup Quốc gia và tiếp tục nuôi hy vọng giành cú ăn bốn mùa này.

Dù phải làm khách tại BayArena, Bayern vẫn áp đảo với thế trận gần như một chiều. "Hùm xám" kiểm soát bóng 53%, dứt điểm 20 lần với 11 cú trúng đích - so với vỏn vẹn 4 và 1 của Leverkusen.

Harry Kane dứt điểm về góc cao...

Rồi mừng bàn mở tỷ số trong trận Bayern thắng Leverkusen 2-0 ở bán kết Cup Quốc gia trên sân BayArena, Leverkusen, Nordrhein-Westfalen, Đức ngày 22/4/2026. Ảnh: FC Bayern

Thế bế tắc được khai thông ở phút 22. Từ đường chuyền ngang của Jamal Musiala, Kane dù xử lý chưa thật gọn gàng nhưng vẫn tung cú dứt điểm quyết đoán, bóng găm thẳng vào nóc lưới, không cho Mark Flekken cơ hội cản phá.. Tiền đạo người Anh ghi bàn thứ 8 tại Cup Quốc gia Đức và là bàn thứ 138 qua 141 lần ra sân cho Bayern.

Sau bàn mở tỷ số, Bayern tiếp tục dồn ép nhưng lại thiếu đi sự sắc bén ở những tình huống quyết định. Luis Diaz, Musiala, Michael Olise hay chính Kane đều lần lượt bỏ lỡ những cơ hội rõ ràng, khiến cách biệt chưa thể được nới rộng.

Phải đến phút bù giờ hiệp hai, đội khách mới ghi bàn kết liễu trận đấu. Leon Goretzka bứt tốc thoát xuống trước khi chuyền ngang thuận lợi để Diaz bấm bóng chéo góc hạ Flekken trong thế đối mặt, ấn định chiến thắng 2-0.

Bayern đang giữ kỷ lục 20 lần vô địch Cup Quốc gia Đức, nhưng đây mới là lần đầu họ trở lại chung kết sau 6 năm. Đối thủ của "Hùm xám" trong trận tranh danh hiệu tại Berlin ngày 23/5 sẽ là VfB Stuttgart hoặc SC Freiburg.

Với cá nhân Kane, đây tiếp tục là cơ hội để anh bổ sung thêm danh hiệu vào bộ sưu tập đang dần đầy lên tại Bayern, sau hai chức vô địch Bundesliga và một Siêu Cup Đức - đồng thời tiến gần hơn tới mùa giải hoàn hảo cùng đội bóng xứ Bavaria.

Sau trận, Kane hài lòng với màn trình diễn toàn diện, nhưng thừa nhận đội bóng lẽ ra có thể ghi nhiều bàn hơn. "Cách chúng tôi chơi và gây áp lực tầm cao đã tạo ra nhiều cơ hội trong cả hai hiệp", tiền đạo 32 tuổi nói. "Điều duy nhất có thể làm tốt hơn là ghi thêm bàn. 10 phút cuối luôn có chút căng thẳng, nhưng nhìn chung chúng tôi kiểm soát tốt và họ không tạo ra nhiều cơ hội".

HLV Vincent Kompany cũng không giấu sự phấn khích khi đưa Bayern trở lại chung kết. Ông nói: "Berlin đã được nhắc đến từ ngày đầu tôi đến đây. Đó là phần thưởng lớn cho CLB khi trở lại. Chúng tôi luôn tập trung vào trận tiếp theo, nhưng cũng cần tận hưởng khoảnh khắc này. Mục tiêu là danh hiệu, và chúng tôi vẫn đang cạnh tranh trên mọi mặt trận".

Mùa này, Bayern đang hướng tới cú ăn bốn. Thầy trò HLV Vincent Kompany đã đoạt Siêu Cup Đức, Bundesliga, vào chung kết Cup Quốc gia và sẽ gặp PSG ở bán kết Champions League.

Hồng Duy