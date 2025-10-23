Kane phá một kỷ lục của Ronaldo

ĐứcHarry Kane trở thành cầu thủ đạt 20 bàn nhanh nhất mọi thời đại khi lập công trong trận Bayern thắng Club Brugge 4-0 tối 22/10.

Phút 14 trận đấu ở lượt ba vòng bảng Champions League, Kane đệm bóng nâng tỷ số lên 2-0. Tiền đạo 32 tuổi nâng tổng thành tích từ đầu mùa lên 20 bàn chỉ sau 12 trận.

Nhờ đó, Kane thành cầu thủ đạt 20 bàn nhanh nhất trong một mùa, vượt qua kỷ lục cũ 13 trận của Cristiano Ronaldo mùa 2014-2015. Lionel Messi xếp thứ ba trong thống kê này, với 17 trận.

Kane (phải) mừng bàn trong trận Bayern 4-0 Club Brugge ở lượt ba vòng bảng Champions League tối 22/10. Ảnh: AFP

Kỷ lục mới của Kane góp phần giúp Bayern duy trì thành tích toàn thắng ở vòng bảng Champions League 2025-2026. Đội bóng Đức cùng PSG, Inter, Arsenal và Real là 5 đội chưa đánh rơi điểm nào qua ba lượt đầu.

Kane hiện có 24 bàn sau 28 trận Champions League với Bayern. Ở lượt thứ tư diễn ra vào ngày 4/11, anh và đồng đội sẽ làm khách trên sân Parc des Princes của PSG. Nếu tiếp tục lập công, anh sẽ san bằng kỷ lục cầu thủ đạt 25 bàn Champions League với Bayern nhanh nhất của Robert Lewandowski, người cần 29 trận.

Kane hiện có tổng cộng 45 bàn Champions League, gồm 21 bàn cho CLB cũ Tottenham và 24 bàn cho Bayern. Tiền đạo 32 tuổi là cầu thủ người Anh lập công nhiều nhất tại đấu trường danh giá nhất châu Âu, hơn 15 bàn so với người xếp thứ hai Wayne Rooney.

Kane cũng đang giữ kỷ lục ghi 76 bàn cho tuyển Anh, hơn Rooney 23 bàn. Huyền thoại vô địch World Cup 1966, Bobby Charlton xếp thứ ba với 49 bàn.

Kane gia nhập Bayern hồi hè 2023. Sau hơn hai năm, anh ghi 105 bàn trong 108 trận. Hiệu suất của Kane cải thiện rõ rệt so với khi khoác áo Tottenham, nơi anh có 280 bàn trong 435 trận.

Thanh Quý (theo TT)