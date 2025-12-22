Kane phá kỷ lục của Arjen Robben tại Bayern

ĐứcTiền đạo Harry Kane cán nhiều mốc ấn tượng, khi ghi bàn giúp Bayern Munich thắng chủ nhà Heidenheim 4-0 ở vòng 15 Bundesliga.

Phút bù thứ hai, Serge Gnabry xộc vào vòng cấm rồi chuyền cho Kane. Tiền đạo người Anh xử lý bình tĩnh, loại bỏ hai cầu thủ chủ nhà rồi đặt lòng chân phải về góc gần, ấn định chiến thắng 4-0.

Pha lập công này giúp Kane chạm mốc 30 bàn sau 25 trận trên mọi đấu trường mùa này. Trong đó, anh dẫn đầu danh sách Vua phá lưới Bundesliga với 19 bàn, bỏ xa những người xếp sau là Deniz Undav (Stuttgart), Jonathan Burkardt (Frankfurt), Luis Diaz (Bayern) với cùng 8 bàn.

Quan trọng hơn, tiền đạo người Anh cán mốc 100 lần tham gia trực tiếp vào bàn thắng tại giải VĐQG Đức (81 bàn, 19 kiến tạo), trở thành cầu thủ đạt cột mốc này nhanh nhất trong lịch sử Bundesliga. Kane chỉ cần 78 trận để làm được điều đó, phá sâu kỷ lục cũ của huyền thoại Arjen Robben - người cần tới 119 trận để góp dấu giày vào 100 bàn tại giải.

Harry Kane mừng bàn ấn định tỷ số, trong trận Bayern thắng Heidenheim 4-0 ở vòng 15 Bundesliga tại Voith-Arena, Heidenheim, Đức ngày 21/12/2025. Ảnh: FC Bayern

Bayern sứt mẻ lực lượng khi Manuel Neuer, Joshua Kimmich, Jamal Musiala chấn thương, Konrad Laimer bị treo giò còn Nicolas Jackson hội quân cùng tuyển Senegal đá Cup châu Phi. Nhưng đội hình B của Bayern vẫn thi đấu áp đảo, kiểm soát bóng 80%, dứt điểm 12 lần với 6 cú trúng đích - so với 4 và 0 của Heidenheim.

Đội khách vượt lên ở phút 15 với cú đánh đầu cận thành của Josip Stanisic. Cả hai bàn tại Bundesliga mùa này đều đến từ hai trận sân khách gần nhất, trước Heidenheim và Stuttgart.

Phút 32, "Hùm xám" nhân đôi cách biệt với cú đá cận thành vào lưới trống của Michael Olise. Đây là trận thứ 23 liên tiếp mà Bayern ghi ít nhất hai bàn tại Bundesliga. Sang hiệp hai, Bayern tiếp tục áp đảo và ghi bàn thứ ba nhờ cú đánh đầu chéo góc của Luis Diaz, trước khi ấn định chiến thắng với pha đặt lòng của Kane.

Michael Olise tung người dứt điểm vào lưới trống. Ảnh: FC Bayern

HLV Vincent Kompany đặc biệt hài lòng với cách đội bóng vượt qua khó khăn về nhân sự. "Có những thời điểm tôi cảm giác như giai đoạn dịch Covid-19, khi mỗi lần bác sĩ xuất hiện là bạn lại lo sẽ mất thêm cầu thủ", ông nói. "Chúng tôi chỉ có 12 cầu thủ giàu kinh nghiệm, còn lại phải dùng cầu thủ trẻ. Tôi rất tự hào về cách toàn đội đối phó với tình hình. Không phải lúc nào cũng dễ thắng 4-0 trên sân khách".

Bayern bất bại trước các đội bóng Đức kể từ tháng 3, với 13 chiến thắng và hai trận hòa sau 15 vòng Bundesliga, trung bình ghi hơn 3,6 bàn mỗi trận. "Chúng tôi đang có nền tảng rất tốt cho năm tới", Kompany nói thêm. "Cuộc đua danh hiệu thường được quyết định từ tháng 3, nhưng nền móng đã được đặt từ bây giờ. Đội hình sẽ tiếp tục được tăng cường trong tháng 1".

Trận thắng 4-0 giúp Bayern xây chắc đỉnh bảng Bundesliga với 41 điểm, bỏ xa đội xếp sau Dortmund tới 9 điểm. Kane và đồng đội sẽ nghỉ đông ba tuần, trước khi trở lại bằng trận tiếp Wolfsburg ở vòng 16 Bundesliga ngày 11/1.

Hồng Duy