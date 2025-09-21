Kane lập hat-trick cho Bayern ở Bundesliga

ĐứcTiền đạo Harry Kane ghi ba bàn trong chiến thắng 4-1 của Bayern trên sân Hoffenheim ở vòng bốn Bundesliga.

Cả trận, Bayern dứt điểm 18 lần, 10 tình huống trúng hướng cầu môn với tỷ lệ bàn thắng kỳ vọng (xG) là 2,89. Thời lượng kiểm soát bóng cũng nghiêng hẳn về phía đội bóng xứ Bavaria, với tỷ lệ 62%.

Những thống kê vượt trội được Bayern thể hiện rõ bằng màn trình diễn áp đảo trên sân. Cuối hiệp một, nhà ĐKVĐ Bundesliga cụ thể hóa ưu thế bằng bàn thắng của Kane nhờ pha kiến tạo từ tài năng 17 tuổi Lennart Karl.

Toàn thắng 13 trận gần nhất sau khi mở tỷ số, Bayern tự tin nối dài chuỗi thành tích khi Albian Hajdari để bóng chạm tay, dẫn đến cú sút penalty thành công cho Kane.

Kane (trái) mừng bàn thắng cùng đồng đội, trong trận Bayern thắng chủ nhà Hoffenheim 4-1, trên sân PreZero Arena, Sinsheim, Đức. Ảnh: Reuters

Dẫn trước hai bàn, Bayern càng thi đấu thoải mái hơn, đồng thời tiếp tục gia tăng sức ép. Thế trận lấn lướt được cụ thể hóa bằng bàn thứ ba, khi Michael Olise bị phạm lỗi trong cấm địa. Kane một lần nữa hoàn thành nhiệm vụ từ khoảng cách 11 mét, với pha dứt điểm hiểm hóc vào góc cao.

Đây là cú hat-trick thứ 10 của Kane sau 103 trận cho Bayern. Anh cũng nâng thành tích ghi bàn mùa này lên con số 13 sau bảy trận trên mọi đấu trường.

Cuối trận, Vladimir Coufal chọc thủng lưới Manuel Neuer, song thầy trò Vincent Kompany vẫn khép lại ngày thi đấu với thắng lợi cách biệt ba bàn nhờ pha dứt điểm chính xác của Serge Gnabry ở phút bù thứ chín.

Chung cuộc, Bayern đánh bại Hoffenheim 4-1 để duy trì kết quả toàn thắng sau bốn vòng đầu tiên Bundesliga. Họ hiện hơn đội xếp thứ hai RB Leipzig ba điểm. Dù thắng, HLV Vincent Kompany vẫn phải lo lắng khi Kim Min-jae rời sân vì chấn thương ở cuối trận.

Bayern sẽ tiếp Werder Bremen ở Bundesliga cuối tuần tới, trước khi kết thúc tháng bằng chuyến làm khách của Pafos tại Champions League vào ngày 30/9.

Vy Anh