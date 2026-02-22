Kane lập cú đúp, vượt thành tích mùa trước

ĐứcCú đúp trong trận Bayern thắng Frankfurt 3-2 ở vòng 23 giúp Harry Kane có 28 bàn mùa này, nhiều hơn 2 bàn so với mùa 2024-2025.

Trước trận đấu trên sân Allianz, Bayern tổ chức một buổi lễ ngắn để vinh danh Harry Kane sau khi anh cán mốc 500 bàn trong sự nghiệp ở trận thắng Werder Bremen cuối tuần trước.

Kane được tri ân trước trận gặp Frankfurt, ở vòng 28 Bundesliga, trên sân Allianz, Munich, Đức hôm 21/2. Ảnh: Reuters

Tiếp đà thăng hoa, Kane ghi hai bàn trong trận gặp Frankfurt, tạo sức ép lớn lên kỷ lục ghi 41 bàn một mùa Bundesliga của Robert Lewandowski mùa 2020-2021. Kane dẫn đầu danh sách ghi bàn với 28 pha lập công tại Bundesliga mùa này, vượt thành tích của chính anh ở mùa giải trước (26 bàn).

Bayern dứt điểm tới 24 lần ở trận đấu hôm 21/2, với tổng chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) là 2,79, trong đó có 11 lần trúng hướng cầu môn. Họ đã ghi 85 bàn chỉ sau 23 trận mùa này, trung bình 3,7 bàn/trận.

Tuy nhiên, HLV Vincent Kompany vẫn có những nỗi lo ở hàng thủ sau cái kết đầy hồi hộp. Bayern kiểm soát thế trận sau bàn thắng của Kane giữa hiệp hai, nhưng Frankfurt vùng lên, ghi hai bàn trong 13 phút để tạo nên những phút cuối căng thẳng. Đội khách chỉ dứt điểm 9 lần nhưng cũng có xG lên tới 2,35.

Bàn thắng sớm đến khi Alexander Pavlovic tung cú vô-lê như búa bổ ở phút 16. Thủ môn Kaua Santos đáng lẽ phải làm tốt hơn khi bóng lăn qua người anh vào góc phải khung thành. Kane, người trước đó sút góc hẹp bị cản phá, nhân đôi cách biệt cho Bayern ở phút 20 khi đánh đầu nối trong cấm địa.

Kane mừng bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 trong trận gặp Frankfurt. Ảnh: Reuters

Cầu thủ vào sân thay người Jonathan Burkardt lốp bóng chạm cột dọc trái Bayern ngay sau mốc một giờ thi đấu, trước khi Kane ghi thêm bàn ở phút 68. Tiền đạo chủ nhà có quá nhiều khoảng trống ngoài cấm địa để cứa lòng chìm hoàn tất cú đúp.

Tuy nhiên, chín phút sau, Kane va chạm với Oscar Hojlund khi cố gắng phá bóng trong vòng cấm chủ nhà. Sau khi VAR xem xét, trọng tài thổi phạt đền và Burkardt bình tĩnh thực hiện thành công.

Arnaud Kalimuendo ghi bàn thứ hai cho đội khách khi trận đấu còn bốn phút. Tiền đạo Frankfurt tận dụng đường chuyền ngang bất cẩn của Joshua Kimmich trong vòng cấm và đưa bóng chạm người Min-Jae Kim đổi hướng vào lưới trống của Bayern.

Dù vậy, Frankfurt không thể tìm được bàn gỡ hòa muộn. Bayern đạt mốc 50 điểm, bỏ xa nhì bảng Dortmund tám điểm. Frankfurt vẫn cách top 6 tám điểm khi mùa giải còn 11 vòng.

Vy Anh