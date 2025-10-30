Kane giúp Bayern tạo chuỗi thắng lịch sử

ĐứcHarry Kane lập cú đúp giúp Bayern thắng ngược Cologne 4-1 ở vòng hai Cup Quốc gia, qua đó tạo chuỗi thắng lịch sử tại năm giải VĐQG hàng đầu châu Âu.

Tính cả trận thắng trên sân RheinEnergieStadion hôm 29/10, Bayern toàn thắng cả 14 trận từ đầu mùa. Lần đầu tiên trong lịch sử top 5 giải vô địch hàng đầu châu Âu (Bundesliga, Ngoại hạng Anh, Ligue 1, La Liga, Serie A), một CLB khởi đầu mùa giải với chuỗi thắng dài như vậy.

Kỷ lục cũ thuộc về AC Milan với 13 trận thắng ở mùa 1992-1993. Xếp sau là Dortmund (2015-2016), Real Madrid (1961-1962 và 1968-1969), Tottenham (1960-1961) với cùng 11 trận thắng liên tiếp.

Harry Kane lập cú đúp trong trận Bayern thắng Cologne 4-1 ở vòng hai Cup Quốc gia Đức trên sân RheinEnergieStadion, Cologne, Đức ngày 29/10/2025. Ảnh: FC Bayern

Trên sân nhà hôm qua, Cologne gây bất ngờ khi vượt lên ở phút 31 nhờ cú đánh đầu cận thành của tiền đạo Ragnar Ache. Lần đầu tiên từ đầu mùa, Bayern để đối thủ ghi bàn mở tỷ số. Nhưng đây cũng là tất cả những gì Cologne làm được.

"Hùm xám" chỉ cần 5 phút để quân bình tỷ số. Josip Stanisic cứa lòng chân phải không thắng được thủ thành Ron-Robert Zieler, rồi Luis Diaz ập vào đá bồi tung lưới trống. Diaz góp dấu giày vào 12 bàn, gồm 8 bàn và 4 kiến tạo, qua 14 lần ra sân cho Bayern, thành tích chỉ kém Kane.

2 phút sau, Kane nhận bóng trong tư thế quay lưng về phía khung thành, nhưng vẫn có thể xoay người cứa lòng chân trái về góc xa, nâng tỷ số lên 2-1. Phút 64, tiền đạo người Anh tiếp tục tỏa sáng với cú đánh đầu cận thành để hoàn tất cú đúp.

Tiền đạo người Anh ghi bàn thứ 5 qua bốn trận tại Cup Quốc gia Đức. Kể từ năm 2000, cầu thủ Bayern duy nhất đạt thành tích tốt hơn là Eric Maxim Choupo-Moting với 8 bàn qua 4 trận.

Bayern khép lại ngày thi đấu thăng hoa ở phút 72, khi Luis Diaz chuyền ngang cho Michael Olise đá nối tung lưới Cologne, ấn định thắng lợi 4-1. Olise ghi bàn thứ sáu trên mọi đấu trường mùa này, còn Diaz có 4 kiến tạo qua 14 trận cho Bayern - cân bằng thành tích qua 50 trận khoác áo Liverpool mùa trước.

Michael Olise mừng bàn ấn định tỷ số. Ảnh: FC Bayern

HLV Vincent Kompany mô tả trận đấu như cuộc chiến thực sự của Cup quốc nội và ca ngợi tinh thần thi đấu của các học trò. "Chúng tôi bị dẫn 0-1 nhưng vẫn giữ cường độ cao và luôn nguy hiểm", ông nói. "Cologne chiến đấu rất kiên cường, liên tục giành lại quyền kiểm soát, nhưng chúng tôi cũng tạo được nhiều cơ hội rõ ràng, nhất là trong hiệp đầu. Có lúc chúng tôi triển khai các tình huống cố định hơi chậm, song mỗi khi tăng tốc, đội luôn tạo ra khác biệt".

Nhà cầm quân người Bỉ nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xoay tua đội hình trong giai đoạn căng thẳng: "Chúng tôi còn những cầu thủ đang trở lại, và trước mắt là ba trận trong sáu ngày. Leverkusen và PSG đều rất mạnh, nhưng chúng tôi có lý do để tự tin".

Ngày 1/11, Bayern trở về sân nhà gặp Leverkusen ở vòng 9 Bundesliga, rồi làm khách của ĐKVĐ PSG ở lượt bốn Champions League sau đó ba ngày.

Hồng Duy